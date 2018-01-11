Selvi: Erdoğan, Gül hesaplaşmasını bitirdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasındaki tartışmayı 'hesaplaşma' olarak niteledi ve bu hesaplaşmanın bittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıl 11 ay gibi bir süre varken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ortak hamlesi siyasi denklemi altüst etti. 2019 fotoğrafında bazı karelerin netleşmesini sağladı.

1- Erdoğan, AK Parti ve MHP’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı.

2- Erken seçim yok. Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi ise 3 Kasım 2019’da yapılacak.

Erdoğan ve Bahçeli’nin ortak hamlesi, muhalefet cephesinin kurgusunu bozmaya yönelikti. Öncelikli olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü sahaya çekmek istediler. Gül’ün aday olup olmayacağını netleştirmeye çalıştılar. Erdoğan, birilerinin 2019’da sandıkta gerçekleştirmek istediği Erdoğan-Gül hesaplaşmasını öne çekip, bugünden bitirdi. Şu ana kadar Gül’den adayım ya da değilim şeklinde bir açıklama gelmedi. Tabi bu açıklama yapmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Erdoğan’ın sert çıkışından sonra Gül’ün cumhurbaşkanı aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü Gül, Erdoğan’la bu şartlarda karşı karşıya gelmek istemez.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan’ın hemen ardından başlattığı, “Hayır bileşenlerini” bir arada tutma çabası ise şimdilik yetersiz kalmış görünüyor. Muhalefetin ilk turda birlikte hareket etme imkânı iyice zayıfladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP’de ise kendi adayını çıkarma eğilimi ağır basıyor. Gözler Kılıçdaroğlu’na çevrilmiş durumda.