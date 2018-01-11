Hakim ve savcılar 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, darbe girişiminin ardından 5000'in üzerinde yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK'yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.
'SEVK TEHİR PROTOKOLÜ İMZALANDI'
Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 bakanlık ve HSK, hakim ve savcılarla ilgili 'sevk tehir protokolü' imzaladı. Protokol uyarınca, hakim ve savcı adaylığına atanan yükümlülerin askere sevkleri eğitim süresince ertelenecek. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hakim ve savcıların askere sevkleri ise müracaatları halinde 9 ay ertelenecek.
HSK, protokol imzasının ardından, resen askere sevk işlemlerinin ertelenmesi talebinde bulunulan 2 bin 33 ismi yayınladı. Askerlik hizmetini yapmamış ve söz konusu listede isimleri bulunmayan hakim ve savcılar da erteleme için HSK'ya başvuracak.
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