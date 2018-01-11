Hakim ve savcılar 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevkleri ertelendi. Buna göre HSK'nın göndereceği listedeki isimler 35 yaşına kadar askere alınmayacak.

Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ soruşturmaları kapsamında, yaklaşık 4500 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Adalet Bakanlığı, yargıda oluşan hakim ve savcı açığını gidermek için peş peşe sınavlar açarken, aday yargı mensuplarının eğitim ve staj sürelerini de kısalttı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, darbe girişiminin ardından 5000'in üzerinde yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK'yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.

'SEVK TEHİR PROTOKOLÜ İMZALANDI'

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 bakanlık ve HSK, hakim ve savcılarla ilgili 'sevk tehir protokolü' imzaladı. Protokol uyarınca, hakim ve savcı adaylığına atanan yükümlülerin askere sevkleri eğitim süresince ertelenecek. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hakim ve savcıların askere sevkleri ise müracaatları halinde 9 ay ertelenecek.

10 yıl süre ile geçerli protokole göre, HSK, henüz vatani görevini yapmayan hakim ve savcıların listesini MSB'ye gönderecek. MSB, listedeki isimlerin askere sevklerini 35 yaşını dolduracakları yılın sonuna kadar erteleyecek. Bu isimler, erteleme süresinin bitiminde, mayıs celp döneminde silah altına alınacak. Bu dönemde silah altına alınmak isteyenler ise HSK'dan alacakları 'Askerliğe alınmasında sakınca yoktur' yazısı ile askerlik için başvurabilecek.

HSK, protokol imzasının ardından, resen askere sevk işlemlerinin ertelenmesi talebinde bulunulan 2 bin 33 ismi yayınladı. Askerlik hizmetini yapmamış ve söz konusu listede isimleri bulunmayan hakim ve savcılar da erteleme için HSK'ya başvuracak.