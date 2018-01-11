Kayıt
12:10 11 Ocak 2018
Ankara+ 10°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Hakim va savcı

    Hakim ve savcılar 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevkleri ertelendi. Buna göre HSK'nın göndereceği listedeki isimler 35 yaşına kadar askere alınmayacak.

    Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri - TSK
    © AA/
    Canikli: 10 bin subay ve astsubay alınacak
    15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ soruşturmaları kapsamında, yaklaşık 4500 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Adalet Bakanlığı, yargıda oluşan hakim ve savcı açığını gidermek için peş peşe sınavlar açarken, aday yargı mensuplarının eğitim ve staj sürelerini de kısalttı.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, darbe girişiminin ardından 5000'in üzerinde yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK'yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.

    'SEVK TEHİR PROTOKOLÜ İMZALANDI'

    Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 bakanlık ve HSK, hakim ve savcılarla ilgili 'sevk tehir protokolü' imzaladı. Protokol uyarınca, hakim ve savcı adaylığına atanan yükümlülerin askere sevkleri eğitim süresince ertelenecek. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hakim ve savcıların askere sevkleri ise müracaatları halinde 9 ay ertelenecek.

    hakim, durusma, mahkeme
    © AA/
    Adalet Bakanı: 950 hakim ve savcı alınacak
    10 yıl süre ile geçerli protokole göre, HSK, henüz vatani görevini yapmayan hakim ve savcıların listesini MSB'ye gönderecek. MSB, listedeki isimlerin askere sevklerini 35 yaşını dolduracakları yılın sonuna kadar erteleyecek. Bu isimler, erteleme süresinin bitiminde, mayıs celp döneminde silah altına alınacak. Bu dönemde silah altına alınmak isteyenler ise HSK'dan alacakları 'Askerliğe alınmasında sakınca yoktur' yazısı ile askerlik için başvurabilecek.

    HSK, protokol imzasının ardından, resen askere sevk işlemlerinin ertelenmesi talebinde bulunulan 2 bin 33 ismi yayınladı. Askerlik hizmetini yapmamış ve söz konusu listede isimleri bulunmayan hakim ve savcılar da erteleme için HSK'ya başvuracak.

    İlgili konular:

    İhraç edilen 7 ilden 17 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı
    HSYK'dan 82 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı
    96 hakim ve savcı daha görevden uzaklaştırıldı
    191 hakim ve savcı daha FETÖ soruşturmasında açığa alındı
    '300'ün üzerinde hakim ve savcı itirafçı oldu'
    HSYK'dan 3 bin 456 hakim ve savcı ihraç edildi
    Etiketler:
    Askerlik, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu
    Başbakan Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu: Otobüsçülüğe 1978'de başladım
    Karikatür
    'ABD treni kaçırdı'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam