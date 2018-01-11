Kayıt
12:11 11 Ocak 2018
Ankara+ 10°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

    Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek

    © AA/ Serhan Başçuhadar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05

    Diyanet, 2018’de bakanlıklardan belediyelere, emniyetten sivil toplum kuruluşlarına (STK), muhtarlardan apartman yöneticilerine kadar herkesle iş birliği yaparak vaiz gönderecek.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA/ Resul Rehimov
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurumumuza yapılanlar darbenin devamı niteliğinde
    Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, 2018 yılında toplumun bütün kesimlerine, her alanda ulaşarak eğitimler vermeye hazırlanan Diyanet, yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), belediyeler ve emniyetten başlayarak muhtarlıklar ile apartman yöneticilerine kadar iş birliği yapmayı hedefliyor.

    'Aile ve Rehberlik Büroları' adı altında 81 il müftülüğüne 2018 için yıllık çalışma programı gönderen Diyanet, geçen yıl dini konularla sınırlanan programın ötesine geçerek 12 aylık kapsamlı bir planlama hazırladı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © Fotoğraf: Twitter
    Okullarda vaiz dönemi: Milli ve manevi değerler anlatılacak
    Müftülüklerden bölgesel ve yerel sorunların tespit edilmesini, üçer aylık süreçte çalışma takvimi oluşturulmasını isteyen Diyanet, geniş kitlelere dönük etkinlikler talep etti. Okullardan kahvehanelere, öğrenci yurtlarına ve evlere kadar girmeyi amaçlayan Diyanet’in din dışındaki eğitim programları dikkat çekti. Valilik ‘olur’u ile bütün müftülüklere çalışma takvimlerini uygulama talimatı veren Diyanet, yıl boyunca MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Belediyeler, emniyet, Yeşilay, aile yaşam merkezleri, STK'lar, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılacağını duyurdu. 'Hedef Kitle' kavramını 2018 için genişleten Diyanet’in, devletin resmi kurumlarının ve STK’lerin dışında muhtarlıklar ve apartman yöneticilerine kadar iş birliği yaparak bütün alanlara vaiz gönderme çalışmasını hızlandırdı.

    gelin
    © REUTERS/ Pilar Olivares
    Diyanet: Kız çocuklar 9, erkekler 12 yaşında evlenebilir
    'SOHBETE' GELECEKLER

    Diyanet’in toplumun bütün kesimlerine ulaşma planında kapsamlı faaliyet alanları da belirlendi. Her alanda ayrı konu, hedef kitle ve faaliyet belirleyen Diyanet, müftülere 'çocuk-cami buluşmaları, apartman Sohbetleri, KYK programları, işyeri-fabrika sohbetleri, kahvehane ziyaretleri, aile okulu seminerleri, panel, ev sohbetleri, sabah namazı buluşmaları, köy sohbetleri, iftar programları, aile buluşmaları' düzenlenmesi talimatı verdi.

    SOSYAL MEDYADAN VAAZ

    Eğitim alanını din ile sınırlamayan Diyanet, 8 ana konu ile 170’e yakın başlıkta programı hazırladı. Kanuna göre dini konularda halkı bilgilendirmesi gereken Diyanet’in eğitim programında “Günümüz ailesi ve değişen aile yapısı, medya okuryazarlığı, evliliğe hazırlık süreci, tek ebeveynli aileler, sosyal medya ahlakı, çalışma hayatı ve kadın, çalışan kadın ve ailesi, çocuk ve kreş, teknoloji ve çocuk, çocuk eğitiminde ödül ve cezanın yeri, gençlik dönemi ve sosyal çevre, modern yalnızlık, kuşaklar arası farklılaşma” gibi sosyal hayatın içeriğine ilişkin birçok program ve eğitim konusu yer aldı. Ayrıca başlıkları arasındaki “Örtünme adabı, boşanma adabı, erken yaşta evlilik” gibi başlıklar da dikkat çekti.

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA/
    Diyanet: SMS, faks ve mektup ile boşanma gerçekleşebilir
    15 TEMMUZ KONULARI

    Diyanet en geniş programı ‘milli değerler’ için ayırdı. 2018’de 55 ayrı başlıkla ‘milli’ değerleri anlatmaya hazırlanan müftülükler, dini günlerin dışında 15 Temmuz’u özel günlere ekleyerek topluma farklı alanlarda “Ahde vefa, sadakat ve güven, adaletin özümsenmesi, anne-babanın görev ve sorumlulukları, ümmet ve millet bilinci, aidiyet, şehitlik, şehadet” gibi konuları anlatacak.

    İlgili konular:

    Diyanet, tartışma yaratan ifadelerin yer aldığı sayfayı kapattı
    Diyanet: Bir kişi psikolojik olarak hazır değilse evlenmemeli
    Wilders'ten Diyanet'e 'çocuk istismarı' tepkisi: Türk büyükelçilerini sınır dışı edin
    Diyanet'ten Milli Piyango fetvası
    Etiketler:
    Diyanet İşleri Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu
    Başbakan Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu: Otobüsçülüğe 1978'de başladım
    Karikatür
    'ABD treni kaçırdı'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam