Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek

'Aile ve Rehberlik Büroları' adı altında 81 il müftülüğüne 2018 için yıllık çalışma programı gönderen Diyanet, geçen yıl dini konularla sınırlanan programın ötesine geçerek 12 aylık kapsamlı bir planlama hazırladı.
Diyanet’in toplumun bütün kesimlerine ulaşma planında kapsamlı faaliyet alanları da belirlendi. Her alanda ayrı konu, hedef kitle ve faaliyet belirleyen Diyanet, müftülere 'çocuk-cami buluşmaları, apartman Sohbetleri, KYK programları, işyeri-fabrika sohbetleri, kahvehane ziyaretleri, aile okulu seminerleri, panel, ev sohbetleri, sabah namazı buluşmaları, köy sohbetleri, iftar programları, aile buluşmaları' düzenlenmesi talimatı verdi.
SOSYAL MEDYADAN VAAZ
Eğitim alanını din ile sınırlamayan Diyanet, 8 ana konu ile 170’e yakın başlıkta programı hazırladı. Kanuna göre dini konularda halkı bilgilendirmesi gereken Diyanet’in eğitim programında “Günümüz ailesi ve değişen aile yapısı, medya okuryazarlığı, evliliğe hazırlık süreci, tek ebeveynli aileler, sosyal medya ahlakı, çalışma hayatı ve kadın, çalışan kadın ve ailesi, çocuk ve kreş, teknoloji ve çocuk, çocuk eğitiminde ödül ve cezanın yeri, gençlik dönemi ve sosyal çevre, modern yalnızlık, kuşaklar arası farklılaşma” gibi sosyal hayatın içeriğine ilişkin birçok program ve eğitim konusu yer aldı. Ayrıca başlıkları arasındaki “Örtünme adabı, boşanma adabı, erken yaşta evlilik” gibi başlıklar da dikkat çekti.
Diyanet en geniş programı ‘milli değerler’ için ayırdı. 2018’de 55 ayrı başlıkla ‘milli’ değerleri anlatmaya hazırlanan müftülükler, dini günlerin dışında 15 Temmuz’u özel günlere ekleyerek topluma farklı alanlarda “Ahde vefa, sadakat ve güven, adaletin özümsenmesi, anne-babanın görev ve sorumlulukları, ümmet ve millet bilinci, aidiyet, şehitlik, şehadet” gibi konuları anlatacak.
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