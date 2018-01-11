Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek

© AA/ Resul Rehimov Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurumumuza yapılanlar darbenin devamı niteliğinde

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, 2018 yılında toplumun bütün kesimlerine, her alanda ulaşarak eğitimler vermeye hazırlanan Diyanet, yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), belediyeler ve emniyetten başlayarak muhtarlıklar ile apartman yöneticilerine kadar iş birliği yapmayı hedefliyor.

'Aile ve Rehberlik Büroları' adı altında 81 il müftülüğüne 2018 için yıllık çalışma programı gönderen Diyanet, geçen yıl dini konularla sınırlanan programın ötesine geçerek 12 aylık kapsamlı bir planlama hazırladı.

Müftülüklerden bölgesel ve yerel sorunların tespit edilmesini, üçer aylık süreçte çalışma takvimi oluşturulmasını isteyen Diyanet, geniş kitlelere dönük etkinlikler talep etti. Okullardan kahvehanelere, öğrenci yurtlarına ve evlere kadar girmeyi amaçlayan Diyanet’in din dışındaki eğitim programları dikkat çekti. Valilik ‘olur’u ile bütün müftülüklere çalışma takvimlerini uygulama talimatı veren Diyanet, yıl boyunca MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Belediyeler, emniyet, Yeşilay, aile yaşam merkezleri, STK'lar, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılacağını duyurdu. 'Hedef Kitle' kavramını 2018 için genişleten Diyanet’in, devletin resmi kurumlarının ve STK’lerin dışında muhtarlıklar ve apartman yöneticilerine kadar iş birliği yaparak bütün alanlara vaiz gönderme çalışmasını hızlandırdı.

Diyanet’in toplumun bütün kesimlerine ulaşma planında kapsamlı faaliyet alanları da belirlendi. Her alanda ayrı konu, hedef kitle ve faaliyet belirleyen Diyanet, müftülere 'çocuk-cami buluşmaları, apartman Sohbetleri, KYK programları, işyeri-fabrika sohbetleri, kahvehane ziyaretleri, aile okulu seminerleri, panel, ev sohbetleri, sabah namazı buluşmaları, köy sohbetleri, iftar programları, aile buluşmaları' düzenlenmesi talimatı verdi.

SOSYAL MEDYADAN VAAZ

Eğitim alanını din ile sınırlamayan Diyanet, 8 ana konu ile 170’e yakın başlıkta programı hazırladı. Kanuna göre dini konularda halkı bilgilendirmesi gereken Diyanet’in eğitim programında “Günümüz ailesi ve değişen aile yapısı, medya okuryazarlığı, evliliğe hazırlık süreci, tek ebeveynli aileler, sosyal medya ahlakı, çalışma hayatı ve kadın, çalışan kadın ve ailesi, çocuk ve kreş, teknoloji ve çocuk, çocuk eğitiminde ödül ve cezanın yeri, gençlik dönemi ve sosyal çevre, modern yalnızlık, kuşaklar arası farklılaşma” gibi sosyal hayatın içeriğine ilişkin birçok program ve eğitim konusu yer aldı. Ayrıca başlıkları arasındaki “Örtünme adabı, boşanma adabı, erken yaşta evlilik” gibi başlıklar da dikkat çekti.

Diyanet en geniş programı ‘milli değerler’ için ayırdı. 2018’de 55 ayrı başlıkla ‘milli’ değerleri anlatmaya hazırlanan müftülükler, dini günlerin dışında 15 Temmuz’u özel günlere ekleyerek topluma farklı alanlarda “Ahde vefa, sadakat ve güven, adaletin özümsenmesi, anne-babanın görev ve sorumlulukları, ümmet ve millet bilinci, aidiyet, şehitlik, şehadet” gibi konuları anlatacak.