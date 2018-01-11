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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın dedesiyle ilgili açıklama

    © REUTERS/ Umit Bektas
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, askerdeyken şehit olduğunun arşivlerde 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, söz konusu tarihlerde (Sarıkamış Harekatı) askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu arşivlerimizde 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Erdoğan'ın askerlik fotoğrafı yayınlandı
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, "Erdoğan'ın dedesinin, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olduğuna dair kayıtların, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer almadığına" dair kasıtlı iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı.

    Bakanlıkça bu kapsamda arşiv taraması yapıldığı belirtilen açıklamada, Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı'na ait '8355' numaralı, 'askerde kayıp olanlara' ait silahaltı defterinin 213'üncü sayfasında, Erdoğan'ın dedesinin, "Rize ili Ulucami köyünden 'Mutioğullarından' lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal, askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman)" şeklinde yazılı olduğu aktarıldı.

    Osmanlı imparatorluğu döneminde (1. Dünya Savaşı dönemi dahil) askerlikte vefat edenlerin işlemlerinin Harbiye Nezareti tarafından, 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu'na göre yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, buna göre, doğrudan düşman tesiriyle (kurşun, kılıç, bomba vb.) vefat edenlerin şehit olarak nitelendirildiği ancak donma, güneş çarpması, boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefat edenlerin şehit sayılmadığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin künye kayıt bilgileri.
    © AA/
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin künye kayıt bilgileri.

    Haberlere konu olan 'Şehitlerimiz' adlı eserde, sadece Osmanlıca kayıtlarda o dönemki kanuna göre şehit olarak nitelendirilenlerin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın dedesi gibi donma nedeniyle şehit olanların, '1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu'na' göre şehit statüsünde kaydı yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, söz konusu tarihlerde askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde (Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde) 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır."

    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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