Etil alkole 'kimyasal' düzenlemeye dava: İçki içmek bir tercihtir

Evsel kullanım amaçlı piyasaya sunulan etil alkole 'denatonyum benzoat' katılmasına yönelik düzenlemenin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için dava açıldı. Avukat Erdem, "İçki içmek bir tercihtir ve bu tercihe karışmaya hiçbir demokratik devletin yetkisi yoktur" dedi.

Avukat Mehmet Ümit Erdem, alkolden alınan yüksek vergiler nedeniyle evde içki üretiminin yaygınlaşmasına müdahale amacıyla etil alkolün her 100 litresine 1.2 gram denatonyum benzoat katılmasına ilişkin yönetmeliğin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için bakanlığa dava açtı.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Erdem dilekçesinde alkol ile mücadelenin eğitimle olacağına dikkat çekerek, "İçki içmek bir tercihtir ve bu tercihe karışmaya hiçbir demokratik devletin yetkisi yoktur" ifadesini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, söz konusu yönetmeliği 30 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeye göre, evsel kullanım amaçlı etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1.2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecekti. Etil alkolün tadının acı hale getirildiği bu müdahale yüksek vergi nedeniyle etil alkolle evde içki üretimine müdahale olarak değerlendirilmişti.

Denatonyum benzoat 'bitreks' olarak da biliyor. Az miktarda bile olsa karıştırıldığı maddeyi çok acı hale getiriyor.