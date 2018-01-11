Ahmet Türk'ten eş başkanlık açıklaması

Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamasından sonra eş başkanlık için adı gündeme gelen deneyimli siyasetçi Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermeyeceğini ve eş başkanlığı daha genç ve dinamik kişilerin yapması gerektiğini söyledi.

© REUTERS/ BULENT KILIC HDP'de eş başkanlık için Ahmet Türk formülü

Selahattin Demirtaş, HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine koltuğa oturacak kişi için tartışmalar devam ederken HDP Eş Genel Başkanlığı için 'abi' formülünde geçen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten açıklama geldi.

'BÖYLE BİR GÖREVİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongreleri yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

Türk, eski HDP Şırnak Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip Bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilişkisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünürüyorum."