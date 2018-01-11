Çavuşoğlu: Erdoğan, Merkel'i davet edecek

Antalya'da Alman gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın birçok kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Başbakan Angela Merkel'i davet edeceğini ya da Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesinden yana olduklarını belirtti.
Çavuşoğlu, iki ülke arasında diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de yaklaşık 11 aydır hakkında iddianeme olmadan tutuklu bulunmasıyla ilgili soruyu "Deniz Yücel'in tutuklu olmasında benim çıkarım nedir? Karşılığında ne elde edeceğim? Hiçbir şey. Bu durum ilişkilerimizi zehirliyor. Bu hoşuma mı gidiyor? Hayır. Ancak bu sorundan kurtulmak için yargıya müdahale edemem" yanıtını verdi.
Çavuoğlu aynı zamanda "Deniz Yücel'in akreditasyonu olmadığını ve gazetecilik nedeniyle tutuklu bulunmadığını" tekrarladı.
'BİZE DİKTATÖR DERSENİZ, BENZER ELEŞTİRİ ALIRSINIZ'
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Almanya'yı Nazi yöntemleri uygulamakla suçlamasına yönelik eleştirileri ise, "Siz Erdoğan'a diktatör dediniz. Erdoğan'a ağır hakaret ettiniz. Erdoğan ve bizi diktatör olarak tanımlarsanız, Erdoğan'dan benzer eleştiriler alırsınız" sözleriyle değerlendirdi.
Alman gazetecilerin, altıncı kez uzatılan olağanüstü halin kaldırılmasına yönelik talepleri hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, "OHAL'i son kez uzattıklarını umduğunu ancak bunun da gelecek üç ay içindeki duruma bağlı olduğunu" ifade etti.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)