Foça’da 41 göçmen kurtarıldı

© AA/ İbrahim Ramada Göçmen teknesinden 26 genç kızın cesedi çıktı

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği belgiye göre 10 Ocak’ta saat 23.50’de, İzmir ili Foça ilçesi Aslan Burnu kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındı.

Görevlendirilen 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetinde, göçmen botunun mevkisi tespit edildi. Botun patlayarak bir bölümünün su aldığının görülmesi üzerine can kaybına engel olmak amacıyla sahil güvenlik helikopteri tarafından denize kurtarma platformu atıldı ve arama kurtarma operatörü bir personel denize indirildi. Göçmen botundan denize düşen bir göçmen, arama kurtarma operatörü tarafından can salı üzerine alınarak sağ olarak kurtarıldı. Lastik botta bulunan diğer göçmenler de görevli sahil güvenlik botu üzerine alınarak kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, göçmenlerin kurtarılmasından kısa bir süre sonra kullandıkları lastik botun battığını ifade ederek, “Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden alınan bilgiye istinaden kayıp başka bir göçmen olmadığı öğrenildiğinden arama kurtarma faaliyetine son verilmiştir” dedi.

Bakanlık, denizden sağ olarak kurtarılan 13 Afganistan, 8 Suriye, 6 Sierra Leone, 6 Angola, 3 Eritre, 2 Mali, 1 Irak, 1 Somali, 1 Komorlar uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmenin ise Foça’ya intikal ettirildiğini kaydetti.

'DÜZENSİZ GÖÇTE KESKİN DÜŞÜŞ YAŞANDI'

İçişleri Bakanlığı düzensiz göçmenlere ilişkin son durama ilişkin de bilgi verdi. Buna göre; Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakat ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizde aldığı tedbirler neticesinde Ege Denizi’ndeki düzensiz göç olaylarında keskin bir düşüş yaşandı. 2015 yılında Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 854.000 iken, 2016 yılında 174.000 ve 2017 yılında ise bu sayı 29.000'in altına düştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonların caydırıcı etkisi ile göç girişimleri yüzde 97 oranında azaldı. Aynı dönemde merkezi ve Batı Akdeniz’deki düzensiz göç olaylarında ise artış yaşanmaya devam etti. Bakanlık konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin göç olaylarını yönetme konusunda sağladığı başarı, Ege Denizi’nde yaşanan can kayıplarına da yansıdı. 2015 yılında Ege Denizi’nde 806 göçmen hayatını kaybederken, 2016 yılında 434 göçmen ve 2017 yılında ise sadece 61 göçmen hayatını kaybetti.

2015 yılında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan her 100 göçmenden sadece 10’u Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanırken, 90’ı Yunanistan’a ait adalara geçti. 2016 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının göçmen yakalama oranları sürekli olarak arttı ve 2017 yılına gelindiğinde ise yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan hemen hemen her iki göçmenden biri yakalandı. Böylece, 2015 yılında yüzde 10 olan yakalama oranı 2017 yılında yüzde 43’e yükseldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadelesinde vurgulanması gereken önemli bir diğer husus da, 2015 yılında Yunanistan’a bir günde ortalama 2.339 düzensiz göçmen geçerken, bu sayının 2016 yılında 476’ya, 2017 yılında 79’a düşmesidir.

Karadeniz’de en son ölümlü göç olayı 22 Eylül 2017 tarihinde Kefken/Kocaeli açıklarında meydana gelmiş ve 24 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Ege Denizi’nde ise son ölümlü göç olayı 25 Aralık 2017 tarihinde Dikili/İzmir açıklarında meydana gelmiş ve 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir.

Bahse konu tarihlerden itibaren Karadeniz ve Ege Denizi’nde ölümlü bir düzensiz göçmen olayı yaşanmamıştır.”