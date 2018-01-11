Ahmet Altan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten para cezası

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 23 Eylül 2016'da tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen gazeteci-yazar Ahmet Altan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün 5. kez hakim karşısına çıktı.

T24'ün aktardığı habere göre, 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Altan savunmasında, "Amacım aşağılamak, hakaret değil; yaptığı bir hatanın ortaya çıkarılması. Benim sözümün şu anda Cumhurbaşkanı olan zatla alakası yok" dedi.

Karar için ara veren mahkeme Altan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7000 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altan'ın avukatlarının itiraz için istinaf başvurusuna gideceği belirtildi.