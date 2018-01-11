ÖSYM'den ALES için yeni düzenleme

ÖSYM, ALES ile ilgili, aday sayısı 1000'in altında kalan durumlarda adayları bu sayının üstünde katılımcı bulunan başka illerde sınava alma uygulamasına sadece bu yıl için son vererek, sınavın tüm illerde yapılması kararı aldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nda (ALES) '1000 altı kota' uygulamasını kaldırdıklarını belirterek, ALES'in 81 ilde yapılacağını açıkladı.Özer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2017 yılında ALES sınavlarında '1000 altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının 1000'in altında olması durumunda bu adaylar, 1000'in üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında 1000 altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık."

Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini yineleyen Özer, "Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız" bilgisini paylaştı.