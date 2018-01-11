14 Fransız gazeteci, Türkiye’deki meslektaşlarını 'evlat edindi'

Cumhuriyet'in aktardığına göre, 'evlat edindikleri' kişilere birer de mektup yollayan Fransız gazeteciler, dayanışmalarının süreklilik taşıdığını ve yargılama süreci adalete uygun bir sonuca varana kadar süreceğini vurguladılar.
© AFP 2018/ Bülent Kılıç
14 Fransız gazeteci ve evlat edindikleri gazetecilerin listesi şöyle:
Sorj Chalandon (Ahmet Şık), Catherine Clément (Çağdaş Erdoğan), Florence Aubenas (Cihan Acar), Fabienne Sintes (Zehra Doğan), Elise Luce (Ayşenur Parıldak), Edwy Plenel (Tunca Ögreten), Bernard Pivot (Turhan Günay), Annick Cojean (Kadri Gürsel), Marie-Monique Robin (Meltem Oktay), Patrick de Saint-Exupery (İnan Kızılkaya), Pierre Haski (Ahmet Altan), Jean-Xavier de Lestrade (Kazım Kızıl), Jean-Claude Guillebaud (Mehmet Altan), Plantu (Musa Kart).
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