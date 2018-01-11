AK Parti'den MHP ile ittifak açıklaması: Komisyon oluşturulacak

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Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

21 ilden 54 milletvekili ile bir araya gelen Erdoğan'ın MHP ile ittifak konusunda milletvekillerinin görüşlerini dinlediğini ifade eden Ünal, "Milletvekillerimiz düşüncelerini paylaştılar. 24 milletvekilimiz söz istedi ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda 13 milletvekilimiz konuşabildi. Kalan 11 milletvekilimiz de önümüzdeki toplantıda söz hakları baki olmak üzere az önce toplantımızı bitirdik" dedi.

'İTTİFAKI MİLLİ MUTABAKAT MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

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"Bu konu uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin gündeminde" diyen Ünal, "15 Temmuz sonrası Türkiye'nin sürdürdüğü 4 terör örgütü ile mücadelesi var. Sınır güvenlği, sınır illerini korumak için, Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü ciddi bir mücadele var. Fırat Kalkanı Harekatı gibi, Kuzey Irak'taki zaman zaman ortaya çıkan harekat gibi. Türkiye bir milli mücadele veriyor. Biz ittifakı bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir" ifadesini kullandı.

'ÜÇER KİŞİLİK KOMİSYON KURULACAK'

Ünal, "Önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalıştırılacaktır. AK Parti uyum yasaları çerçevesinde ittifak konusunu çalışmaktadır. Başlangıç olarak AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için 3'er kişiden oluşacak bir komisyon kurulması düşünülmektedir" diye konuştu.