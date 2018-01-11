Erdoğan: MİT Müsteşarı'na 'ifadeye gitmeyeceksin' dedim

Beştepe'de muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı dönemle ilgili, "İfadeyi verip tutuklansaydı hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine gitmeyeceksin dedim. Polis seni almak isterse, güvenlikçilerine talimat ver, polisi içeri sokmayacaklar dedim" şeklinde konuştu.

Beştepe'de düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi MHP ile yapılacak ittifak hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "Biz bu işi milli mutabakat olarak görüyoruz. Milli ve yerli olan herkesle hareket edeceğiz" dedi.

Muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan sağladık. Böyle bir şey daha önce yoktu. 2116 liraya çıkan muhtar maaşlarında yüzde 40'ın üzerinde artış yapmış olduk. En az bir dönem muhtarlık yapmış olanları silah ruhsat harcından muaf tuttuk.



'MUHTARLIK BİNALARI YAPILMASI KARARI ALDIK'

© AA/ Kayhan Özer Erdoğan'la muhtar arasında ilginç diyalog: Sen şimdi temel deme de...



İçişleri Bakanı şahsında valilikler inşa edecek. En azından bir odası mutfağı ve tuvaleti olmak suretiyle muhtarlık hizmet binalarıyla muhtarlıkların kurumsal olarak bir kimliği şahsiyeti olmuş olacak.

25-30 bin nüfuslu mahalledeki bir muhtarın herkese ulaşması, her meseleyle ilgilenmesi elbette mümkün olmaz. 2019'da muhtarlıkların nüfus ve alan büyüklükleri konusunda alt ve üst sınır düşünülebilir.

'MİT MÜSTEŞARI'NA İFADEYE GİTMEYECEKSİN' DEDİM'

© Fotoğraf: DHA Fidan'ın darbe girişimi öncesi Genelkurmay'dan ayrıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

1950 seçimleri milletin zaferiyle sonuçlanmıştır. Menderes'i uydurma delillerle idama götürenlere bu millet hakkını helal etmeyecektir. 1990'lı yıllarda 28 Şubat cuntacılarının yeni bir kardeş kavgası çıkarmak için kurdukları tuzakları milletimizle birer birer bozduk. 2011 seçimlerinin ardından bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgası içinde bulduk.



(MİT müsteşarının ifadeye çağrılması) İfadeyi verip tutuklansaydı hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine gitmeyeceksin dedim. Polis seni almak isterse güvenlikçilerine talimat ver, polisi içeri sokmayacaklar dedim. FETÖ yargısı bu ülkenin evlatlarını birbirine vurduruyordu.

'F-16 OLURUZ, TANKLA TOPLA İNLERİNE GİRERİZ'

© AA/ Erdoğan'dan PKK ve YPG açıklaması: Vurduk mu oturturuz



FETÖ'cülerde her numara var. Zaten bunların ağası da Pensilvanya'da, onun arkasında da Amerika var. ABD bizden terörist istiyorsa istediği teröristleri verdik. Şimdi bu teröristi istiyoruz bize vermiyor. Sen bunu vermiyorsan bundan sonra bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir buradayken o teröristi alamazsın.

'KURMAY SUBAYIM DA AYRI BİR CAMBAZ'

'KARŞINIZDA OSMANLI'NIN 'HASTA ADIM'I YOK'

© REUTERS/ Ronen Zvulun İsrail'den Ankara'ya yanıt: Osmanlı Sultanı devri çoktan bitti

Gazi ne diyordu, Misak-ı Milli hudutları. Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya oralar Misak-ı Milli içinde olan yerlerdi. Devlet kurmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada bir devlet kurma gayreti içine girmesin. Kararlılığımız tamdır.

MUHTARLARA 'İSPANYA TURU' SÖZÜ

Öte yandan Erdoğan, Endülüs Sarayı'nda bulunan 'Allah'tan başka galip yoktur' yazısını görmeleri için muhtarların peyderpey İspanya'ya götürülebileceğini söyledi: "Emniyet’in içinde FETÖ’nün de kendi temsilcileri var, onlarla temsil almaya gidiyor. Müsteşarı teslim alacak, ardından sıra, hedefleri büyük ya oraya gelecekti. Onlar şunu bilmiyordu, İspanya’nın Endülüs Sarayı’na bir gitme imkanı olursa, İçişleri Bakanı burada, peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Kubbede bir ayet yazar: Allah’tan başka galip yoktur."

Erdoğan şöyle devam etti: "Muhtarlarımızın bir dünya turu gibi, bu batıda olacak, bunu başarmış olacaklar. Milletimiz de bütün bu olanları gördük, her türlü desteği verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimizin tüm saldırılara bir meydan okumasıydı. Siz Kudüs’e giderseniz birileri ürker. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik, Kudüs de bunun içinde olabilir. Paket tur gerçekleştirilebilir."