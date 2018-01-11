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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: MİT Müsteşarı'na 'ifadeye gitmeyeceksin' dedim

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Türkiye
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    Beştepe'de muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı dönemle ilgili, "İfadeyi verip tutuklansaydı hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine gitmeyeceksin dedim. Polis seni almak isterse, güvenlikçilerine talimat ver, polisi içeri sokmayacaklar dedim" şeklinde konuştu.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
    © AA/ Fatih Aktaş
    AK Parti'den MHP ile ittifak açıklaması: Komisyon oluşturulacak
    Beştepe'de düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi MHP ile yapılacak ittifak hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "Biz bu işi milli mutabakat olarak görüyoruz. Milli ve yerli olan herkesle hareket edeceğiz" dedi.

    Muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan sağladık. Böyle bir şey daha önce yoktu. 2116 liraya çıkan muhtar maaşlarında yüzde 40'ın üzerinde artış yapmış olduk. En az bir dönem muhtarlık yapmış olanları silah ruhsat harcından muaf tuttuk.

    'MUHTARLIK BİNALARI YAPILMASI KARARI ALDIK'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan'la muhtar arasında ilginç diyalog: Sen şimdi temel deme de...
      Bugün yeni bir müjdem var. Kimi yerlerde belediyeler kendi insiyatifleriyle muhtarlık binaları yaptırıyordu. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binaları yapılması kararı aldık. Hazine envanterindeki bu iş için uygun olan araziler valiliklere ve kaymakamlılıklara tahsis edilecek. Onlar da imkan ölçüsünde muhtarlık hizmet binaları inşa edecek.
    • İçişleri Bakanı şahsında valilikler inşa edecek. En azından bir odası mutfağı ve tuvaleti olmak suretiyle muhtarlık hizmet binalarıyla muhtarlıkların kurumsal olarak bir kimliği şahsiyeti olmuş olacak.
    • 25-30 bin nüfuslu mahalledeki bir muhtarın herkese ulaşması, her meseleyle ilgilenmesi elbette mümkün olmaz. 2019'da muhtarlıkların nüfus ve alan büyüklükleri konusunda alt ve üst sınır düşünülebilir.

    'MİT MÜSTEŞARI'NA İFADEYE GİTMEYECEKSİN' DEDİM'

    • Hakan Fidan - 15 Temmuz - Genelkurmay
      © Fotoğraf: DHA
      Fidan'ın darbe girişimi öncesi Genelkurmay'dan ayrıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı
      Türkiye sıradan bir ülke değil, hele hele bir çadır devleti hiç değil. Biz güçlü bir ülkeyiz. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, kendisini milletten üstün gören bir zihniyetin yönetime tasallut olmasıdır.
    • 1950 seçimleri milletin zaferiyle sonuçlanmıştır. Menderes'i uydurma delillerle idama götürenlere bu millet hakkını helal etmeyecektir. 1990'lı yıllarda 28 Şubat cuntacılarının yeni bir kardeş kavgası çıkarmak için kurdukları tuzakları milletimizle birer birer bozduk. 2011 seçimlerinin ardından bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgası içinde bulduk.
    • (MİT müsteşarının ifadeye çağrılması) İfadeyi verip tutuklansaydı hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine gitmeyeceksin dedim. Polis seni almak isterse güvenlikçilerine talimat ver, polisi içeri sokmayacaklar dedim. FETÖ yargısı bu ülkenin evlatlarını birbirine vurduruyordu.

    'F-16 OLURUZ, TANKLA TOPLA İNLERİNE GİRERİZ'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerle
      © AA/
      Erdoğan'dan PKK ve YPG açıklaması: Vurduk mu oturturuz
      Tek terörist kalmayacak bu ülkede Allah'ın izniyle. Bizim huzurumuzu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Nereden en ufak bir tehdit gelirse F-16 oluruz, tankla topla inlerine gireriz. FETÖ'de de aynı. Bazı anneler geliyor benim evladım suçsuz günahsız. Kusura bakma, suçsuzsa zaten bırakıyoruz.
    • FETÖ'cülerde her numara var. Zaten bunların ağası da Pensilvanya'da, onun arkasında da Amerika var. ABD bizden terörist istiyorsa istediği teröristleri verdik. Şimdi bu teröristi istiyoruz bize vermiyor. Sen bunu vermiyorsan bundan sonra bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir buradayken o teröristi alamazsın.

    'KURMAY SUBAYIM DA AYRI BİR CAMBAZ'

    • Ali Yazıcı
      © AA/ Abdülhamid Hoşbaş
      Erdoğan’ın eski başyaveri Yazıcı: Beni Cumhurbaşkanı bizzat kendisi seçti
      FETÖ'cü alçaklar, masumla suçluyu birbirine karıştırarak yürütülen operasyonların, yapılan yargılamaların itibarını sarsmak için akla hayale gelmeyecek yollara başvurdular, başvuruyorlar. Benim kurmay subayım da, o da ayrı bir cambaz, şu anda psikiyatrik vaka olduğuna dair raporlar uydurmuş. Cezaevinden çıkabilmek için bu yollara da başvuruyorlar. Tabii tekrar bu noktada avukatlarımız sürece dahil oldular, böyle bir şey söz konusu değil ama bunlar her şeyi yapar.

    'KARŞINIZDA OSMANLI'NIN 'HASTA ADIM'I YOK'

    • İsrail kabine
      © REUTERS/ Ronen Zvulun
      İsrail'den Ankara'ya yanıt: Osmanlı Sultanı devri çoktan bitti
      Karşınızda ne Osmanlı'nın 'hasta adam'ı ne Cumhuriyetin 'çömez devlet'i, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var.
    • Gazi ne diyordu, Misak-ı Milli hudutları. Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya oralar Misak-ı Milli içinde olan yerlerdi. Devlet kurmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada bir devlet kurma gayreti içine girmesin. Kararlılığımız tamdır.

    MUHTARLARA 'İSPANYA TURU' SÖZÜ

    Öte yandan Erdoğan, Endülüs Sarayı'nda bulunan 'Allah'tan başka galip yoktur' yazısını görmeleri için muhtarların peyderpey İspanya'ya götürülebileceğini söyledi: "Emniyet’in içinde FETÖ’nün de kendi temsilcileri var, onlarla temsil almaya gidiyor. Müsteşarı teslim alacak, ardından sıra, hedefleri büyük ya oraya gelecekti. Onlar şunu bilmiyordu, İspanya’nın Endülüs Sarayı’na bir gitme imkanı olursa, İçişleri Bakanı burada, peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Kubbede bir ayet yazar: Allah’tan başka galip yoktur."

    Erdoğan şöyle devam etti: "Muhtarlarımızın bir dünya turu gibi, bu batıda olacak, bunu başarmış olacaklar. Milletimiz de bütün bu olanları gördük, her türlü desteği verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimizin tüm saldırılara bir meydan okumasıydı. Siz Kudüs’e giderseniz birileri ürker. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik, Kudüs de bunun içinde olabilir. Paket tur gerçekleştirilebilir."

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    Etiketler:
    FETÖ, MİT, Hakan Fidan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD
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