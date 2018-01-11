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    Özgür Özel

    CHP'li Özel: Apartmana yönetici seçtik 4.5 saat sürdü, devleti yönetecek adama yetki veriyor, 30 dakika sürüyor

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin süresini eleştirerek, "Manisa'da apartmana yönetici seçtik 4.5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama 1.5 yıl öncesinden yetki veriyor ve 30 dakika sürüyor" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Kayhan ÖZer
    Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüştü
    Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün bir araya geldiklerini hatırlattı. Özel, Bahçeli'nin 1.5 yıl önceden desteğini açıklayarak, "Erdoğan'ın 6.5 yılına kefil olduğunu" söyledi.

    Özel, "İçeriye girmesi, tokalaşması, çayı çorbası, her şey dahil 30 dakika. Biz Manisa'da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce 4.5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama 1.5 yıl öncesinden yetki veriyor; 'adayım yok' diyor ve 30 dakika sürüyor. 30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz. Bizlere sınırsız telefon geliyor, MHP'ye de geldiğini biliyoruz. MHP'nin doğal tabanından 'aldatıldık, kandırıldık, partimizin bu duruma düşmesine üzülüyoruz' şeklinde tepki telefonları geliyor. Bunun MHP yöneticilerine sorulması gerekiyor. 'Genel Merkezin santrali ne durumda?' diye sorulması gerekiyor" diye konuştu.

    'İLK AKLA GELEN İSİM ELBETTE MAHİR ÜNAL'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
    © AA/ Fatih Aktaş
    AK Parti'den MHP ile ittifak açıklaması: Komisyon oluşturulacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçim, yerli ve milli olanlarla ipi başka mahfillerin elinde olanlar arasında geçecek" dediğini aktaran Özel, "ABD'ye gidip gelip icazet alıp kurulmuş, defalarca ABD ile işbirliğini söylemiş, BOP'un eşbaşkanı olmuş ve her seferinde biraz daha ABD'nin kullanabilmesi için ricada bulunulmuş birisinin bize böyle bir söz söylemeye hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın "Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını ihanet içinde görüyoruz" dediğini ileri süren Özel, "Sen darbe başarılı olsaydı Türkiye'yi yöneten kadroların içinde olacak mıydın olmayacak mıydın? Darbe başarı olsaydı belki Erdoğan, Yıldırım, bazı yöneticiler, bizler olmayacaktık ama sen sıkıyönetimde yaptığınız toplantılardan sonra sözcü olarak yine açıklama yapacaktın Mahir Bey. AKP'de hem FETÖ hem PKK ile işbirliği ve görüşmelerle suçlanabilecek ilk isim kimdir? İlk akla gelen isim elbette Mahir Ünal" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    MHP, AK Parti, CHP, Mahir Ünal, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel
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