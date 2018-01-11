İstanbul'da IŞİD operasyonu: 42 gözaltı

© AA/ Mehmet Ali Özcan Ankara'da eylem hazırlığındaki IŞİD üyelerine operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Fatih, Pendik ve Kağıthane'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 42 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.