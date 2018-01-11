ABD'li askerlere evlatlık verilen kız kardeşler, kayıp 2 erkek kardeşini arıyor

© AFP 2018/ Loic Venance İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına soruşturma

Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi 24 yaşındaki Hatice Berberoğlu ise 3 yaşındayken aileleri tarafından Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görevli 2 ABD'li subaya evlatlık verildi. Hatice'nin ismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. ABD'de birbirini bulan kardeşler, Türkiye'deki ailelerine ulaşmak için çaba sarf etti. Geçtiğimiz nisan ayında Antalya'da kardeşleri ve anneleri ile buluştular. Daha sonra bir televizyon programına çıkan Berberoğlu ailesi yine aynı şekilde evlatlık verilen iki erkek kardeşini aramaya başladı.

Görüntüler üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

HATİCE BERBEROĞLU: KADERİM DEĞİŞTİRİLDİ

DHA'nın haberine göre, 15 kardeş olduklarını ve 2 erkek kardeşlerinin de evlatlık verildiği öğrenen Hatice Michelle, "3 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Uzun yıllar ailemin kim olduğunu bilmedim. Beni evlatlık alan aile 3 yaşımda bunu benimle paylaştı. Ancak ailemi ve ailemin iletişim bilgilerini paylaşmadılar. 18 yaşımda evlatlık verilmeme aracı olan Elife Kumak benimle irtibata geçti. Ben Müslüman olarak doğdum. Türkçe konuşuyordum, kaderim değiştirildi. Hayatımın bu kadar değiştiğini 22 yaşımda ailemle görüştüğümde anladım. Burada ailemle birlikte büyümeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki Amerikalı ve Hristiyanım. Bunu değiştiremem. Ama kız kardeşim ve ailesi ile tanıştıktan sonra yalnızlık hissim kayboldu. Biyolojik ailemle Antalya'da tanıştığım an hayatımın en muhteşem anı oldu" diye konuştu.

SEÇİL BERBEROĞLU: AİLEMİ İKİ PARÇASI EKSİK BİR PUZZLE OLARAK DÜŞÜNÜYORUM

Seçil, Brittany ise kayıp iki kardeşlerinin bulunmasıyla gerçek bir aile olacaklarını belirterek, "Ben 7 yaşımda beni büyüten aileme evlatlık olarak geldiğimi öğrendim. Fakat bundan sadece iki yıl öncesine kadar bir avukat aracılığıyla satıldığımı bilmiyordum. Öğrendikten sonra hayatım çok değişti. Çok kalabalıklaştı. Şu anda çok mutluyum. Burada ailemle birlikte olmak çok farklı bir duygu. Ailemi bir puzzle olarak düşünüyorum. İki parçası eksik. Bir puzzle'ın tek parçası eksik olduğunda asla tamamlanamaz. Biz bir bütünüz, onları bulduğumuzda tamamlanacağız. Bunun için de yardım istiyoruz" dedi.

CUMALİ BERBEROĞLU: BİZ ÇOK KALABALIK BİR AİLEYİZ

Kız kardeşlerine kavuşan Cumali Berberoğlu ise, "Biz çok kalabalık bir aileyiz. Ben de puzzle'a benzetiyorum. Dört parçası eksikti. İki parçasını bulduk. Umarım erkek kardeşlerimizi de bulduğumuzda puzzle tamamlanır" ifadesini kullandı.

ABD'li askerlere evlatlık verilen kız kardeşler, kayıp 2 erkek kardeşini arıyor https://t.co/4in8Kr3E73 pic.twitter.com/T5C9wWYMh2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 11, 2018

SEBİHA BERBEROĞLU: İKİ KARDEŞİM DAHA EVLATLIK VERİLDİ



Kardeşlerinin evlatlık verilmelerine şahit olan Sebiha Berberoğlu yaşananları şu sözlerle anlattı: "Hatice'yi almaya geldiklerinde 12 yaşındaydım. Amerikalı aileye verdiler. Arabayla gittiler. Ben arkalarından koştum ama yetişemedim. Sonra Seçil'i aldılar, Zeki'yi götürdüler. E.K. bizim yakamızı hiç bırakmadı. 15 sene önce kız kardeşimle yazıhanesine gittim. Bilgisayarı açıktı, oradan Hatice'nin irtibatını aldık. Önce Hatice ile konuştuk. Ondan sonra Seçil bizi buldu. Bunların haricinde iki erkek kardeşim var. Onları bulamıyoruz. Birisi doğar doğmaz evlatlık verildi. Zeki, 7 aylıkken evlatlık verildi. Bunları da avukat E.K. evlatlık verdi. Kardeşlerimin bulunmasını istiyorum. Bizim gibi Adana'dan Amerika'ya evlatları satılan ne kadar aile varsa onların da çıkmasını istiyorum. Dinleri, dilleri değişebilir ama kanlarını değiştiremezler. Onlar Türk kanı taşıyor."

AVUKAT BAKIRCI: İKİ KIZ KARDEŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kız kardeşlerle birlikte Adana'ya giden avukat Avukat Özlem Bakırcı, "Dün itibarıyla Amerika'dan gelen iki kız kardeş kaderlerinin değiştiğini, para karşılığında satıldıklarını öğrendiler ve suç duyurusunda bulundular. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 'Uluslararası çocuk kaçırma' suçu nedeniyle şüpheli sıfatıyla iki avukat hakkında işlem yapıldığı, soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu noktada sorumluların bulunarak, cezalandırılacakları ve mağduriyetlerin giderileceğini bilmek çok önemli" dedi.

CUMA GÜNÜ ABD'YE DÖNECEKLER

İki kız kardeş, anneleri ve kardeşleri ile hasret giderdikten sonra Cuma günü ABD'ye dönecek.