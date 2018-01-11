AYM'nin tahliyesine hükmettiği Şahin Alpay ve Mehmet Altan için mahkeme 'tutukluluğa devam' kararı verdi

Anayasa Mahkemesi'nin dün jet hızıyla gerekçesini yayınladığı kararlarla Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye yolu açılmıştı. AYM, Mehmet Altan’a ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Alpay ve Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

FETÖ yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada tutuklu yargılanan Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından, durumu yeniden değerlendirilen gazeteci Alpay ve Altan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Oy çokluğuyla alınan kararda, tutuklu sanık Alpay hakkında henüz gerekçeli kararın tebliğ edilmediği, ayrıca Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin tedbir mahiyetinde bir karar vermediği, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanık hakkında istenen ceza miktarı dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına hükmedildiği belirtildi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim, tutukluluğun devamı yönündeki karara şerh düştü. Üye hakim, Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararının 6216 sayılı yasanın 66/1 maddesi gereğince kesin ve mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Ahmet Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüşmüş, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetmişti. FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ve "ifade ve basın özgürlüklerinin" ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti.