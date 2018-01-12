Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Tunus’ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’un birlik beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. Tunus’a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti.
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Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.
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