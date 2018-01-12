Yeni KHK yayımlandı: 'Mor Beyin' mağduru bin 823 kişi göreve iade edildi

OHAL kapsamında 697 No'lu yeni KHK yayımlandı. FETÖ'nün Mor Beyin yazılımı mağduru 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823'ü göreve iade edildi. 262 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi.

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan'dan yeni KHK talimatı

"Mor Beyin" yazılımıyla telefonlarında Bylock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden 1823'ü yapılan incelemeler sonucu görevlerine iade edildi.

Görevine iade edilen kamu personelinin FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı bildirildi.

Mor Beyin uygulaması, binlerce kişinin telefonuna istekleri dışında ByLock yüklenmesini sağlıyordu. Mor Beyin'in bu yolla gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilmesini engellediği öğrenilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock programı yüklendiğini açıklamıştı. Başsavcılığın açıklamasında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı için "Gerçek ByLock kullanıcılarına ulaşılması engellendi" ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık 1000 kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti.

262 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 697 sayılı kararname ile "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğne karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplarla ilişkisi olduğu gerekçesiyle" 262 kişi kamu görevinden ihraç edildi.