Meclis'te halı seferberliği

TBMM yönetimi, ana binadaki koridor ve merdivenler için 10.000 metrekarelik halı alacak. Bir önceki halı alımının maliyeti 1 milyon liranın üzerinde tutmuştu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, yaklaşık 2 ay önce de yine aynı amaçla ihale açılmış ve 10.000 metrekarelik halı siparişi verilmişti. Meclis’in ilk ihalesi, 21 Ağustos 2017’de yapıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 40.000 lira olan ihale, TBMM ana binasına koridor ve merdiven halıları alınması üzerine oldu. Yüzde 100 yün halıların rengi ve deseninin idarece netleştirileceği detayı da şartnamede yer aldı. 5 yıl garanti istenen halıların toplamı 10.000 metrekare olarak belirlendi. İhale, toplam 1 milyon 185.000 TL bedelle 14 Eylül’de sonuçlandı. İşin teslim süresi de 100 gün olarak belirlendi. İşi alan firma, yeni halıları döşerken eski halıları sökecek ve Meclis yerleşkesi içinde bu halıları uygun yere taşıyacak.

© AA/ Aykut Ünlüpınar Meclis'e 1 milyon liralık masa

Meclis, bu ihalenin tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde yeni bir ihale daha açtı.

Daha önceki ihaleyle benzer şekilde, yine TBMM ana binada koridor ve merdivenlere halı alımına yönelik ihale, 6 Şubat’ta yapılacak. Toplam 10.000 metrekare olacak halıların deseni ve rengi yine idarece belirlenecek. Alınacak halılar montaj sırasında şeffaf naylonla kaplanacak, tüm halıların montajı tamamlandıktan sonra da naylonlar sökülerek, temizlikleri yapılacak ve halılar idareye temiz olarak teslim edilecek.