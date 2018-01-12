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    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan

    MHP'liler, cumhur ittifakında 'parti kimliği'nin korunmasını istiyor

    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘cumhur ittifakı’ değerlendirmeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğini açıklamasının ardından, partililerin görüşleri 'kimliğin korunması' yönünde oldu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AP Photo/ Burhan Ozbilici
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    Hürriyet'ten Umut Erdem'in MHP kulislerine dayandırdığı habere göre, ittifakın ana eksenine parti kimliklerinin muhafaza edilmesi yerleştirildi. Böylece 2 partinin de kendi kimliklerini muhafaza edeceklerinin altı çizdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yolunu kendi partilerinin açtığını belirten MHP Genel Merkezi yetkilileri, sistemin yerine oturtulmasında da parti olarak aktif rol almaları gerektiğini savundular.

    'İTTİFAKLA MHP BİTMEZ'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Binnur Ege Gürün
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    İttifakla MHP’nin biteceğine yönelik eleştirilere de tepki gösteren MHP kurmayları, “Koalisyon yapınca MHP veya CHP bitmiş mi oluyor? Koalisyonla aynı şey. Biri seçimden önce biri sonra” yorumu yaptı.

    'MHP'NİN BU ÇIKIŞI NE İLHAK NE İLTİHAL…'

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da “Sayın Devlet Bahçeli’nin ittifak çıkışı, ana muhalefet partisinin politikalarını tamamen darmadağın etmiştir. MHP’nin bu çıkışı ne bir ilhak ne iltihak ve ne de bir ittihattır. Bu sadece ülke menfaati için bir seçim ittifakıdır. Bir hedef birlikteliğidir” dedi.

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    Etiketler:
    AK Parti, MHP, Semih Yalçın, Devlet Bahçeli, Türkiye
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