Kılıçdaroğlu: Kararı saray verir, hükümetin yetkisi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir erken seçimle ilgili olarak "Olacaksa, AKP kendisi için avantajlı olduğu anda seçime gider. Bunun kararını tek başına verecek olan saraydır. Bu konuda hükümetin yetkisi yok” değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın aktardığına göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi seçim ittifakı konuları soruldu.

'DEMOKRASİYİ SAVUNANLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Büyükelçilerin görüşünü sorduğu Kılıçdaroğlu, AK Parti, MHP ve BBP’nin seçim ittifakıyla ilgili “AKP, MHP ve BBP referandumda da birlikte hareket etmişti. Bu yeni bir ittifak değil. Türkiye’de demokrasiyi ve otokrasiyi tercih eden iki kesim var. Biz demokrasiyi savunan kim varsa dayanışma içinde olacağız, birlikte hareket edeceğiz. Ama otokrasiyi savunanlar da zamanla demokrasiyi tercih edecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu, erken seçim ihtimali ile ilgili soruya da “Eğer erken seçim olacaksa, AKP kendisi için avantajlı olduğu anda seçime gider. Bunun kararını tek başına verecek olan saraydır. Bu konuda hükümetin yetkisi yok” diye yanıt verdi.

'DEMOKRASİ VE HUKUKU YENİDEN TESİS ETTİĞİMİZDE…'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Paris ziyareti sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye AB’ye tam üyelik dışında alternatif öneri getirerek ortaklık önermesinin anımsatılması üzerine, “Şu anda hukuk askıya alınmış, OHAL’e teslim olmuş bir Türkiye için AB hayali kurmuyoruz. Ama yeniden demokrasiyi ve hukuku tesis ettiğimizde tam üyelik dışında başka statü düşünmüyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dış politikasını eleştirerek, “Biz ABD, AB ve diğer ülkelerle iş birliği ve anlayışı esas alan, Türkiye’nin çıkarlarını ön planda tutacak yeni bir dış politika vizyonu getireceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, seçimlerde sandık güvenliği ile ilgili sorulara da “AGİT ve Avrupa Konseyi seçim güvenliği ile ilgili raporlar hazırladı. Biz de gönüllü sivil toplum örgütü ve platformlarla sandık güvenliği sağlama çabası içindeyiz” yanıtını verdi.

Toplantının sonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ortak açıklama yaptı. Yılmaz, “Türkiye’nin AB değerleriyle, demokrasiyle tekrar bütünleşmesi, insan haklarıyla tekrar uyumlu bir ülke haline gelebilmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi. Berger de verimli bir görüş alışverişinin olduğunu belirtti.