CHP’den 81 ilde OHAL çağrısı

CHP, bugün 81 ilde kent meydanlarında yapılacak ortak açıklamayla ‘OHAL’in kaldırılması ve Türkiye’nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi’ çağrısı yapacak.

15 Ocak’ta yapılacak ‘OHAL’de Yeter Forumu’nun koordinasyonunu yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 81 il başkanlığına genelge gönderdi.

Genelgede, bugün saat 11.30’da eşzamanlı olarak 81 ilde ortak basın açıklaması yapılacağı belirtildi. Alınan bilgiye göre ortak açıklamada, ‘OHAL’in muhaliflerle mücadele amacıyla uygulandığı belirtilirken, KHK’ların toplumun tüm kesimlerine yönelik bir silah olarak kullanıldığı’ kaydedilecek.

OHAL’e karşı olan sivil toplum örgütleri ve sendikaların da katılacağı açıklamada, OHAL’in kaldırılması ve Türkiye’nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi çağrısı yapılacak. Açıklamada ayrıca 15 Ocak’ta Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla düzenlenecek ‘OHAL’de Yeter Forumu’nun da duyurusu yapılacak.