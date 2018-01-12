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    Melih Gökçek

    Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    Sözcü, gazetede köşe yazarlığı isteyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e cevap verdi: "Söz konusu olamaz."

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
    © AA/ Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim
    Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, Tokmak isimli köşesinden, Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e yanıt verdi.

    Yazısında “Dün yer yerinden oynadı sanki… SÖZCÜ okurlarında bir telaş, bir endişe!” diyen Turan şu ifadeleri kullandı:

    “’Ne oluyor? Melih Gökçek SÖZCÜ'de mi yazacak? Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı biri SÖZCÜ'de nasıl yazar?’ diye soran sorana…

    Binlerce okur nasıl böyle bir duyguya kapıldı?

    Saygı Öztürk, hiçbir gazete ile konuşmayan Gökçek'le görüşerek bir gazetecilik başarısı elde etmişti.

    Melih Gökçek
    © AA/ Murat Kaynak
    Gökçek: Allah, dünya görüşü bu kadar dar olanların eline Ankara'yı düşürmesin
    Haber SÖZCÜ'de; ‘AKP'nin dışladığı Melih Gökçek, yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı. Ankara Belediye Başkanı iken SÖZCÜ ile yıldızı barışmayan Gökçek, her kesimden mağdurun sesi olan SÖZCÜ'ye içini döktü’ başlıklarıyla yayınlandı. Gökçek'in ‘SÖZCÜ yönetimi uygun bulursa SÖZCÜ'de yazmayı çok isterim. Çok maaş da istemem. Başka yerden de teklif geldi ama tercihim SÖZCÜ olur’ sözlerine yer verildi.”

    'DÜNYA GÖRÜŞÜMÜZ ÇOK FARKLI'

    “Bu bizim demokratik anlayışımızdı” diyen Turan “Herkes bir istekte bulunabilir. Bu, insanların doğal hakkıdır. Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle SÖZCÜ o sözlere yer verdi” dedi.

    Gökçek’in yazarlık talebine ise Rahmi Turan şu yanıtı verdi:

    “Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun SÖZCÜ'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!”

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    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, Rahmi Turan, Melih Gökçek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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