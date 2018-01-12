Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Yazısında “Dün yer yerinden oynadı sanki… SÖZCÜ okurlarında bir telaş, bir endişe!” diyen Turan şu ifadeleri kullandı:
“’Ne oluyor? Melih Gökçek SÖZCÜ'de mi yazacak? Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı biri SÖZCÜ'de nasıl yazar?’ diye soran sorana…
Binlerce okur nasıl böyle bir duyguya kapıldı?
Saygı Öztürk, hiçbir gazete ile konuşmayan Gökçek'le görüşerek bir gazetecilik başarısı elde etmişti.
'DÜNYA GÖRÜŞÜMÜZ ÇOK FARKLI'
“Bu bizim demokratik anlayışımızdı” diyen Turan “Herkes bir istekte bulunabilir. Bu, insanların doğal hakkıdır. Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle SÖZCÜ o sözlere yer verdi” dedi.
Gökçek’in yazarlık talebine ise Rahmi Turan şu yanıtı verdi:
“Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun SÖZCÜ'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!”
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