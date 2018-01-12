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    OHAL İnceleme Komisyonu

    OHAL Komisyonu: Hızlanacağız

    © AA/
    Türkiye
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    Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu çalışmalarını hızlandıracağı bilgisini paylaştı.

    OHAL Komisyonu, belge
    © AA/
    OHAL Komisyonu'na başvuru için son tarih 21 Şubat
    Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, komisyon yetkilileri, önceki gün kendilerini ziyaret eden TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerine, uzun süren fiziki altyapı ve bilgi toplama süreçlerinin tamamlanmasıyla artık hızlanıp çok daha seri kararlar alınacağı bilgisini verdiler.

    OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu tarafından karşılanan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ve üyeler, komisyonun dosyalarının düzenlendiği evrak tasnif odası ile arşiv bölümünü de gezerek bilgi aldı. Komisyona 10 Ocak 2018 itibarıyla gelen başvuru sayısının 104 bin 398, toplamda ihraç sayısının da 108 bin 736 olduğu bilgisi verildi. 

    'SERİ KARARLAR ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

    OHAL İnceleme Komisyonu
    © AA/
    OHAL Komisyonu'ndan ilk karar
    İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Serdar da özetle şunları söyledi:

    “Bizler de özellikle oluşturulan DATA kısmını ziyarette gördük ki burada çok önemli bir çalışma yapılmış. Düzenli bir veri akışı olduğunu gördük. Başvurunun ilk aşamasından rapor aşamasına gelinceye kadar bütün inceleme süreçleri bir barkod üzerinden yürüyebilen bir süreç. Kurul, ihraç işlemi ve kanun hükmünde kararname çıkması ile birlikte kendi kurumuna gelebilme ihtimali olan işlemleri kendi datasına alıyor. Daha sonra başvurular geldiğinde bu datalar üzerinden başvuruları incelemeye çalışıyor. Bugüne kadar fiziki altyapı ve bilgi toplama süreçleri uzun sürdüğü için. Bundan sonra kurulun çok daha seri karar çıkaracağını düşünüyoruz ve bu şekilde de ifade edildi. Bu konuda kamuoyunun beklemiş olduğu süreç tamamlanmış olacak.”

    Komisyon - Toplantı
    © AA/ Arşiv
    OHAL Komisyonu üyesinin kardeşi FETÖ'den ihraç edilmiş
    200 PERSONEL

    OHAL Komisyonu yetkilileri, 200 personelle çalıştıklarını belirterek, “Fiziki koşullar düzeldi. Artık haftada 1000 dosyayı karara bağlamayı planlıyoruz” dediler. Komisyon yetkilileri, başvurularda haklarında beraat ya da takipsizlik kararı olanların dosyalarının öne çekileceğini vurguladılar. Yetkililer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevlerinden ihraç edildikten sonra açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başvurularının da şu anda incelenen dosyalar arasında olduğu bilgisini aktardılar.

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    Etiketler:
    OHAL Komisyonu, Salih Tanrıkulu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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