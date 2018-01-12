Nuriye Gülmen: Açlığımıza alışmayın

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve görevini geri isteyen akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 310. gününde Gülmen, işe iade taleplerini yineleyerek, “Açlığımıza alışmayın. Tek talebimiz işimize dönmek” çağrısı yaptı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilince açlık grevine başlayan ve 193 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilen akademisyen Nuriye Gülmen, OHAL Komisyonu’na şu ifadelerle tepki gösterdi:

“İnsanlar açlık grevinin 60’lı günlerinde bize bir şey olmasından kaygılıydılar. 310’uncu güne geldik. Bu durum tekerrür; kaygıya alışma ve açlığın kendisine alışma haline dönüşmesin. Açlığımıza alışmayın. Artık bir komisyonun olup olmadığından emin değiliz, karar alıyor mu bilmiyoruz. Kapısına giden ailelerimiz, avukatlarımız gözaltına alınıyor. Biz artık hücre hücre eriyoruz. İşimize nasıl döndürmek isterlerse öyle döndürsünler.”

Nuriye Gülmen'le birlikte açlık grevinin 307'ncı gününe giren Semih Özakça, "Maçın sonlarındayız, o golü atmak istiyoruz, o gol bizim işe geri dönme talebimizin karşılanması" diye konuştu. via/@bianet_org pic.twitter.com/QV446YiRHD — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 11 Ocak 2018

ÖZAKÇA: BERAAT ETTİM, BENİ NEDEN İADE ETMİYORSUNUZ?

KHK ile ihraç edilen öğretmen Semih Özakça ise ağrıları nedeniyle sadece bir saat uyayabildiğini aktardı.

OHAL Komisyonu’nun kendilerini oyaladığını söyleyen Özakça şöyle konuştu:

“KHK’larla insanlar işlerine dönüyorlar. Birileri için böyle bir yöntem uygulanırken bize komisyonun adres gösterilmesi ikircikli, çelişkili bir durum yaratıyor. Komisyon bizi oyalıyor, süreci daha da öteliyor. Açlık grevimiz devam ettiği için her geçen günün bizde yarattığı tahribatlar artarak devam ediyor. Ayaklarımda, bacaklarımda yanma şeklinde ağrı var. Aniden gelişen bu ağrı yüzünden uyuyamıyorum. Uyuyamamak ise ani kilo kaybına neden oldu. Komisyon bekliyor ama bizim bekleyecek zamanımız yok. Bizim sayacımız her gün, her saniye atıyor. Komisyon ya da başka bir yöntemle bizimle ilgili acilen karar verilmesi gerekiyor. Ben beraat ettim. Beni neden döndürmüyorsunuz?”

Eşi tutuklandığı gün açlık grevine başlayan Esra Özakça ise 235. gününde. Esra Özakça, “Her gün yaşamımızdan gidiyor. 57 kilodan 38 kiloya düştüm. İki hafta içinde karar verecek denildi ve aylarca sürdü. Bizler için hayati risk var” dedi.