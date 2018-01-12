Kayıt
09:47 12 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Nuriye Gülmen

    Nuriye Gülmen: Açlığımıza alışmayın

    © REUTERS/ Ümit Bektaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve görevini geri isteyen akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 310. gününde Gülmen, işe iade taleplerini yineleyerek, “Açlığımıza alışmayın. Tek talebimiz işimize dönmek” çağrısı yaptı.

    Nuriye Gülmen
    © REUTERS/
    Nuriye Gülmen'e 'teşekkür' mesajından dolayı 6 yıl hapis cezası
    Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilince açlık grevine başlayan ve 193 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilen akademisyen Nuriye Gülmen, OHAL Komisyonu’na şu ifadelerle tepki gösterdi:

    “İnsanlar açlık grevinin 60’lı günlerinde bize bir şey olmasından kaygılıydılar. 310’uncu güne geldik. Bu durum tekerrür; kaygıya alışma ve açlığın kendisine alışma haline dönüşmesin. Açlığımıza alışmayın. Artık bir komisyonun olup olmadığından emin değiliz, karar alıyor mu bilmiyoruz. Kapısına giden ailelerimiz, avukatlarımız gözaltına alınıyor. Biz artık hücre hücre eriyoruz. İşimize nasıl döndürmek isterlerse öyle döndürsünler.”

    ÖZAKÇA: BERAAT ETTİM, BENİ NEDEN İADE ETMİYORSUNUZ?

    Mehmet Bekaroğlu
    © AA/
    Bekaroğlu: Başbakan, Gülmen ve Özakça'nın açlık grevinin bitirilmesini istiyor ama Soylu, Cumhurbaşkanı'nı etkiliyor
    KHK ile ihraç edilen öğretmen Semih Özakça ise ağrıları nedeniyle sadece bir saat uyayabildiğini aktardı. 

    OHAL Komisyonu’nun kendilerini oyaladığını söyleyen Özakça şöyle konuştu: 

    “KHK’larla insanlar işlerine dönüyorlar. Birileri için böyle bir yöntem uygulanırken bize komisyonun adres gösterilmesi ikircikli, çelişkili bir durum yaratıyor. Komisyon bizi oyalıyor, süreci daha da öteliyor. Açlık grevimiz devam ettiği için her geçen günün bizde yarattığı tahribatlar artarak devam ediyor. Ayaklarımda, bacaklarımda yanma şeklinde ağrı var. Aniden gelişen bu ağrı yüzünden uyuyamıyorum. Uyuyamamak ise ani kilo kaybına neden oldu. Komisyon bekliyor ama bizim bekleyecek zamanımız yok. Bizim sayacımız her gün, her saniye atıyor. Komisyon ya da başka bir yöntemle bizimle ilgili acilen karar verilmesi gerekiyor. Ben beraat ettim. Beni neden döndürmüyorsunuz?” 

    Eşi tutuklandığı gün açlık grevine başlayan Esra Özakça ise 235. gününde. Esra Özakça, “Her gün yaşamımızdan gidiyor. 57 kilodan 38 kiloya düştüm. İki hafta içinde karar verecek denildi ve aylarca sürdü. Bizler için hayati risk var” dedi.

    İlgili konular:

    Nuriye Gülmen'e tahliye kararı
    Nuriye Gülmen: Geceleri gelip ölü müyüm değil miyim diye dürtüklüyorlardı
    Nuriye Gülmen'e 'teşekkür' mesajından dolayı 6 yıl hapis cezası
    Gülmen ve Özakça için türkü yazan Demirtaş: Grup Yorum'un seslendirmesini isterdim
    Etiketler:
    OHAL Komisyonu, Esra Özakça, Semih Özakça, Nuriye Gülmen, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    İnsanlar, donmuş Baykal Gölü'nün üzerinde dolaşıyor.
    Baykal Gölü'nün görkemli kışı
    Karikatür
    ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoy Almanya polisi tarafından durduruldu
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam