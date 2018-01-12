HDP'li Paylan, suikast iddiası için ifade verdi

Nefret söylemlerinin hedef yaptığı vatandaşlarımızın can güvenliği için Almanya ve Türkiye gereken tedbirleri almalıdır!— Garo Paylan (@GaroPaylan) 8 Ocak 2018
Deniz Naki’ye saldırtan güç ortaya çıkarılmalıdır! https://t.co/IIwzHCznA9
Dün avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi’ne gelen Paylan, savcılığa ifade verdi. Paylan’ın ifadesinde, "Türkiye’de Hrant Dink gerçeği var. Kendisi arkadaşımdı. O dönemle hedef gösterildi. Yurt dışına çıkmasını istedim ama gitmedi ve öldürüldü. Şimdi de aralarında Can Dündar’ın da bulunduğu bazı kişiler ve HDP’liler siyasiler ve medya tarafından hedef gösterildi. Almanya’dan bu kişilere suikast düzenleneceği yönünde duyumlar aldık. Bu konuda somut bir bilgi ve belge yok. Duyumlar üzerine açıklama yaptım" dediği belirtildi.
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