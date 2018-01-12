Bozdağ: AYM sınırını aştı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı ile 'anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştığını' savundu. Bozdağ, "Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerini hükmetti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Türkiye'nin en üst mahkemesi olan AYM'nin kararına direnerek Alpay ve Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Konu hakkında Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Bozdağ, şunları yazdı:

Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ni güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir.

1)Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir.Bireysel başvuru,Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018-

'HİÇBİR KURALA BAĞLI DEĞİLMİŞ GİBİ KARAR VEREMEZ'

Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır;anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiçbir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.

2)Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır;anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz;ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez;hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

'AYM KENDİNİ İLK MAHKEME YERİNE KOYDU'

Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış;suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir.

4)Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış;suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

'SÜPER TEMYİZ MAHKEMESİ GİBİ DAVRANAMAZ'

Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi,ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez.

5)Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi,ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

'CAN DÜNDAR KARARININ KÖTÜ VE YANLIŞ BİR TEKRARINDAN İBARET'

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür.