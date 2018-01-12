Demirtaş 434 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak

© AA/ Murat Kula Demirtaş, duruşmaya bizzat katılacak

Mahkeme tarafından verilen 'hazır edilme' kararına istinaden geçen gün cezaevi yönetiminin Demirtaş’a duruşmaya sevk edileceği yönünde bilgilendirmede bulunduğu bildirildi. Demirtaş, söz konusu duruşmada hazır edilmesi durumunda tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 24 Aralık 2015 tarihinde Rusya ziyareti dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamadaki ifadelerinden dolayı 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' iddiasıyla yargılanıyor.