Ahmet Hakan: Erdoğan haksız sayılmaz

— ABDULLAH Gül hem öyle hem böyle olup hep saman altında yürümeyi tercih ediyor ya…
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— Abdullah Gül dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmiyor ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalışıyor ya…
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— Abdullah Gül “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya…
— Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya…
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— Abdullah Gül hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya…
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İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren.
Eh! Haksız da sayılmaz hani.
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