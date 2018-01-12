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    Erdoğan Bayraktar

    Erdoğan Bayraktar, 30 milyon liraya cami yaptırıyor

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    17-25 Aralık operasyonlarından sonra istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 30 milyon liraya cami yaptıracağı öğrenildi. Projeye göre caminin içinde go-kart pisti ve piknik alanı dahi bulunuyor.

    Hulusi Akar cami
    © Fotoğraf: DHA
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    Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bayraktar'ın memleketi Trabzon'un Moloz bölgesinde inşa ettireceği cami, yaklaşık 20.000 kişilik olacak. Eski Bakan Bayraktar bu amaçla Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu ve Onursal Başkanı oldu. Cami, Hindistan'daki ünlü Tac Mahal'i andıracak.

    OTOPARK, KAYKAY PİSTİ, OYUN ALANI…

    Bayraktar, 2012 yılında dile getirdiği ve “'En büyük hayalim' dediği cami projesini, 6 sene sonra hayata geçirdi. Camide, açık ve kapalı otopark, piknik ve spor alanları, kaykay pisti, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, çocuk oyun alanları, zemin satranç alanı, Trabzon Bazaar adlı alışveriş alanı, süs havuzları, saat kulesi, çay bahçeleri, restoran, kafeterya ve 1461 Şehitleri Müzesi de yer alacak. Caminin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.

    TBMM
    © AA/ Arşiv
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    Caminin yapımını, Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üstlendi. 12 kurucusu olan derneğin üyeleri arasında Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra oğulları Oğuz ve Hamdi Bayraktar ile İrfan Altıner, Kâzım Şengöçgel, Mecit Altıner, Mehmet Atmaca, Mehmet Kıroğlu, Mehmet Öztürk, Vahap Kantıoğlu, Fatma Yılmaz ve Mehmet Eroğlu da var. Eski bakanın oğlu Oğuz Bayraktar, 17-25 operasyonu sırasında gözaltına alınmıştı.

    'SADECE CAMİ DEĞİL, MUHTEŞEM BİR ALAN'

    Dernek başkanı İrfan Altıner, “Biz burada sadece cami değil muhteşem bir alan yaratıyoruz'' derken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, caminin maliyetinin 30 milyon lira civarında olacağını söyledi. Kamu kaynaklarından harcama yapılmayacağını belirten Gümrükçüoğlu, “Trabzon'da İskenderpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Camileri var. Ancak yoğun katılım olan cenaze, mevlid gibi törenlerde sıkışıklığa yol açmayacak, park sorunu olmayacak, çok yönlü hizmet verecek, sembol bir camiye de ihtiyaç var” dedi.

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    Etiketler:
    Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, İrfan Altıner, Erdoğan Bayraktar, Türkiye
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