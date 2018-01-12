Erdoğan Bayraktar, 30 milyon liraya cami yaptırıyor

OTOPARK, KAYKAY PİSTİ, OYUN ALANI…
Bayraktar, 2012 yılında dile getirdiği ve “'En büyük hayalim' dediği cami projesini, 6 sene sonra hayata geçirdi. Camide, açık ve kapalı otopark, piknik ve spor alanları, kaykay pisti, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, çocuk oyun alanları, zemin satranç alanı, Trabzon Bazaar adlı alışveriş alanı, süs havuzları, saat kulesi, çay bahçeleri, restoran, kafeterya ve 1461 Şehitleri Müzesi de yer alacak. Caminin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.
'SADECE CAMİ DEĞİL, MUHTEŞEM BİR ALAN'
Dernek başkanı İrfan Altıner, “Biz burada sadece cami değil muhteşem bir alan yaratıyoruz'' derken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, caminin maliyetinin 30 milyon lira civarında olacağını söyledi. Kamu kaynaklarından harcama yapılmayacağını belirten Gümrükçüoğlu, “Trabzon'da İskenderpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Camileri var. Ancak yoğun katılım olan cenaze, mevlid gibi törenlerde sıkışıklığa yol açmayacak, park sorunu olmayacak, çok yönlü hizmet verecek, sembol bir camiye de ihtiyaç var” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)