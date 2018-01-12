Ankara'da FETÖ operasyonu: Öğretmenler için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kapatılan FETÖ'nün okullarında görev yapan 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.
Şüphelilerden bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da FETÖ talimatıyla örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdıkları iddia edildi.
Zanlıların gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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