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    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz

    Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'ye destek: Fırtınalar gibi eseceğiz

    DHA / Taner Yener
    Türkiye
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    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 2019'da aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi anlamayanların olabileceğini de söyledi ve "Liderimizin izinden bir milim şaşmadan fırtınalar gibi eseceğiz" dedi.

    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz
    DHA / Taner Yener
    Ülkü Ocakları Başkanı sayıyı artırdı: 500.000 ülkücü hazır ve nazır
    Kılavuz'un, Ülkü Ocakları'nın resmi sitesinde yer alan açıklaması şöyle:

    Türk Milleti; tarih sahnesine çıkmasıyla beraber günümüze kadar her dönem düşmanlarının saldırılarına maruz kalmıştır. Bu minvalde Anadolu coğrafyası içinde aynı şeyler söylenebilir. Bin yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklardan bizi çıkarmak ve yok etmek isteyen güçler hep var olmuştur ve var olacaktır. Haçlı zihniyeti bir an olsun emelinden vazgeçmemiş türlü ayak oyunları, açık ve gizli düşmanlıkla Türk’ün varlığına kastetmeye devam etmiştir. Avrupa’da hortlayan ve gün geçtikçe artan Türk düşmanlığının altında; hemen yanı başlarında Müslüman, töreli ve güçlü bir devlet istemiyor olmaları yatmaktadır. Türk Milleti Anadolu’yu vatanlaştırmış, binlerce yıllık töresi ve yaşam kaynağı olan İslam’ın harmanı ile büyük bir adalet ve ahlak nizamı kurarak asırlar boyu üç kıtada hüküm sürmüştür. Tarihler değişmiş, kişiler başkalaşmış ama gaye hep aynı kalmıştır. Türk’ün bu topraklarda olması Haçlıları çılgına çevirmiş, Türk düşmanlarında hazımsızlık yaratmıştır. “Bu memleket tarihte Türk’tü, hala Türk’tür ve ebediyete kadar Türk kalacaktır” diyenler var oldukça bu hazımsızlık, bu düşmanlık devam edecektir. Günümüzde de bu zihniyet türlü tezgâhlarla, kirli kumpaslarla, terör örgütlerinin taşeronluğuyla bu kutsal vatandan Türk adını kazımaya, bu aziz ve kadim milleti hürriyetinden, istiklalinden ve istikbalinden mahrum bırakmaya çabalamaktadır.

    'BAŞLARINI EZERİZ'

    MHP / Referandum
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Bahçeli talimat verdi, Ülkü Ocakları 'Adalet Yürüyüşü' bitine kadar kapatıldı
    Türk düşmanlarının bu çabası boşunadır. Gördükleri ise ancak rüyadır. Mukaddesatımıza kem gözle bakanların gözlerini çıkartır, bin yıldır hüküm sürdüğümüz Anadolu coğrafyasında varlığımıza kast edenlerin başlarını ezeriz.

    'HER ŞART ALTINDA MÜCADELE EDECEĞİZ'

    Birlik ve beraberlik içinde, birbirine kenetlenerek, omuz omuza, gönül gönüle vererek her türlü ihaneti ve hainliği yerle bir edeceğiz. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti adına akılları zorlayan mücadeleyi her şart altında ortaya koyacağız. Aydınlık yarınlara, parlak bir istikbale, bağımsız bir cumhuriyete yelken açan Türk milleti; dâhili ve harici düşmanlarına Türk’ün sillesini çarpacak kuvvet ve kudrettedir. Bu vatan kolay kazanılmamıştır. “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” diye haykıran milli şairimiz Mehmet Akif bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatanlaştıran ecdadımızın varlığına ve fedakârlığına işaret etmektedir. “Bu vatan toprağın kara bağrında, sıradağlar gibi duranlarındır” diyerek seslenen Arif Nihat Asya bir hakikate dikkat çekmekte şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya davet etmektedir.

    'BAHÇELİ'NİN EMRİNDE OLACAĞIZ'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AP Photo/ Burhan Ozbilici
    AK Parti kulisi: 'Bahçeli hızlı pozisyon değiştiriyor, kimin kazançlı çıktığına bakılmalı'
    Bizler, Ülkü Ocaklılar, milliyetçi-ülkücüler, bu emanetin şerefli taşıyıcısı olmaya dün olduğu gibi bugün de hazır ve nazırız. “Önce Ülkem ve Milletim sonra partim ve ben” şiarını kendisine ilke edinen Bilge Liderimiz milli meselelerde her zaman olduğu gibi siyaset üstü bir tavır sergilemiş mukaddesatımıza yönelen saldırıları bertaraf etmiştir. Devlet Bahçeli Bey’in emrinde, Türk milletinin hizmetinde; isimsiz, beklentisiz, menfaatsiz, ikbal ve istikbal kaygısı gütmeden; meçhul askerler, vatan âşıkları olarak bu vatana hizmet, bu milleti yüceltmek ve yükseltmek gayesiyle mücadelemizi son nefer son nefes ve son damla kana kadar sürdüreceğiz. Gücümüzü Cenab-ı Allah’tan ve davamızdan alarak, kararlılığımızı Türklük ve İslamiyet’te bularak, önümüzde dağlar, denizler, okyanuslar olsa da hepsini aşıp, liderimizin önderliğinde muzaffer olacağız.

    'VAZİFEMİZİN BİLİNCİNDEYİZ'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Yetkin: Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım
    Büyük Türk milleti varlık kavgası verirken, Türk milleti ile aynı kaderi paylaşan Türk milliyetçileri, ülkücüler asla ve kat’a geri durmayacak hele hele küçük hesaplar peşine asla düşmeyecektir. Türk milletinin ruh kökünden doğan, şehitler kervanına binlerce yiğit veren Ülkü Ocakları ecdadından gördüğü üzere bu vatan uğruna mücadelesini sürdürecektir. Zamanında Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i anlamayanlar olduğu gibi şu anda da Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey’i de anlamayanlar ve yahut anlamak istemeyenler olacaktır. İnandığımız değerler uğruna mücadelemizi belki de farklı anlamlarda yorumlayacaklardır. Ama Allah’a şükürler olsun ki biz kendimizden eminiz ve vazifemizin bilincindeyiz.. Kim ne derse desin yılmadan, yıkılmadan anamız, yârimiz, namusumuz olarak gördüğümüz vatanımızı ne pahasına olursa olsun ölümüne savunacağız. Malazgirt ovasında Alparslan, Kudüs önlerinden Selahattin Eyyubi, İstanbul surlarında Fatih, Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk, tabutluklarda Başbuğ Türkeş iradesini yüreğimize, benliğimize ve kimliğimize kazıyacak; bu azim, inanç ve kararlılığı ömrümüz boyunca sürdüreceğiz.

    'ÜLKÜCÜ HAREKET, BUGÜN DE FEDAKARLIK YAPACAKTIR'

    Perinçek: Oylama olsa, ülkücüler Bahçeli yerine beni seçer
    Vatan uğruna baba ocağını bırakıp Yemen ellerine gidenleri, uğruna ağıtlar yakılan on beşlileri bilmeyenler bizi nasıl anlayacaklardır? Bebeğini kundakta bırakıp cepheye koşan Nene Hatun’u tanımayanlar bizi nasıl idrak edeceklerdir? Top mermileri ıslanmasın diye battaniyesini mermilerin üzerine örtüp kendisi donarak şehit olan Şerife Bacı’yı kavrayamayanlar bu millet uğruna devletin bekasına ömrünü vakfeden Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ve O’na samimiyetle inanıp bağlanan ülkücü gençliği nasıl tasavvur edebileceklerdir? Vatan dardayken, millet zordayken dün binlerce şehit veren ülkücü hareket bugün de aynı fedakârlıkla yoğrulup aynı inançla mücadelesini devam ettirecektir.

    'BAHÇELİ'Yİ ANLAYABİLECEK ZİHNİYETE SAHİP OLMALARINI BEKLEMİYORUZ'

    Meral Akşener
    © AA/ Fatih Aktaş
    Akşener'den Bahçeli'ye: Akıl verme mevkisinde değil
    Ömürlerini sadece muhalefet etmek ve fitne çıkarmak için harcayan “yoğurt beyaz” desek inatla “hayır siyah” diyecek menfaatperestlerle, memleket ve millet adına zerre kadar kaygısı olmayan sözde özgürlük ve demokrasi havarisi olan sakat zihniyetin ve miadını doldurmuş siyasi cambazların milletimiz üzerinde kurdukları sinsi oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Milletimizin birliğine kast eden her fırsatta çatışma ortamına sokarak kaos yaratmaya çalışan bu şahıslardan toplumun her kesimi bıkıp usanmıştır. Milletimizin her zamankinde daha çok birliğe beraberliğe huzura ve mutluluğa ihtiyacı vardır. Kalpleri kararmış, iyi niyetten yoksun bu zevatın Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin Türk Milleti’nin mukadder güvencesi olduğunu anlayabilecek zihniyete sahip olmalarını da beklemiyoruz.

    'DAVAMIZA ZARAR VERENİN YANINA KAR KALMAZ'

    Ayrıca sözü sadece kendisini bağlamayan şahısların ağızlarından çıkan kelimelerin farkında olmaları ve sorumluluk duygularını elden bırakmamaları gerekmektedir. Bu sebeple o şahısları da aklıselim davranmaya ve olgunluğa davet ediyoruz. Dünyadaki en büyük varlığımız olan davamıza zarar verecek kim olursa olsun kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağının da bilinmesini isteriz. Çünkü binlerce şehidimizin maneviyatı ve emanetçileri asla yanlışa izin vermeyecektir.

    'TÜKENMEK BİLMEYEN GÜCÜMÜZLE…'

    Devlet Bahçeli
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecek, Erdoğan'ı destekleyecek
    Varlığını milliyetçi ülkücü harekete borçlu olan benliğine âşık bazı muhteremlerin kendi görüşlerinden başka hiçbir fikre değer vermeyen her fırsatta kazan kaynatarak felaket tellalığı yapanların nerede kiminle ne işler içinde olduğunu çok iyi bilmekte, sadakat ve samimiyetten dem vuran profesyonel oyuncuları da yakından takip etmekteyiz. Herkes kendisine yakışanı yapacaktır. Biz ülkücü Türk Gençliği olarak inadına değil tüm inancımızla ve tükenmek bilmeyen gücümüzle Türk Milleti’nin yol göstericisi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrindeyiz!

    'AKSİ TAKDİRDE YÜZÜMÜZ OLMAYACAK'

    Biz Ülkücü gençlik olarak birbirimize duyduğumuz sevgi, muhabbet ve güveni çıkarsız bir şekilde Allah rızasını gözetip, hizmete dönüştürerek daha güzel daha müreffeh bir Türkiye’nin varlığı adına gece gündüz çalışacağız. Hiçbir şart altından yorulmadan, yılgınlık göstermeden kutlu davamıza ve kara sevdalısı olduğumuz yüce Türk Milleti’ne hizmet etmek aşkıyla varlığımızı birliğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Aksi takdirde Allah’ın huzurunda şühedaların karşısında yüzümüz olmayacak, bu mahcubiyet bizi bu dünyada da ahirette de yakıp kavuracaktır.

    'VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ'

    Bugün mukaddes saydığımız bütün değerlerimiz kuşatılarak milletimizin ikbali üzerinde onursuzca planlar yapılmaktadır. Meftunu olduğumuz Türk Devleti ve Türk Milleti pkk, pyd, fetö, işid gibi türlü türlü terör örgütlerinin, iç ve dış düşmanların entrikalarıyla karamsarlığa itilmeye, tarih sahnesinden çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu hainlere asla vatanımızı böldürtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Milletimizi huzurlu ve mutlu bir şekilde ilelebet yaşatacağız. Ülkücü Türk Gençliği olarak imanlı, inançlı, çalışkan, samimi ve dinamik kadrolarla, kanımızın son damlasına kadar asla taviz vermeden inandığımız değerler uğruna liderimizin izinden bir milim şaşmadan fırtınalar gibi eseceğiz.

    İlber Ortaylı
    © Fotoğraf: DHA
    İlber Ortaylı: 18 yaşındaki Türk çocuğu bir ahmaktır
    'TÜRKİYE, TÜRK'TÜR, TÜRK KALACAK'

    Kimse kendi ikbalini, istikbalini ve menfaatini vatanın ve milletin istikbalinden yukarıda görmemelidir. Hiç kimse devletin ve milletin bekasını günübirlik siyasi hesaplara kurban etmemelidir. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte kimse küçük hesaplar peşine düşmemelidir. Ecdadımızın yaptıkları ortadadır. Bu necip milletin devlet felsefesi ve telakkisi meydandadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen anlayış Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şahsında, ülkücülerin çelikleşmiş iradesinde, vatan aşkıyla çarpan yüreklerde manasını kazanmış ve yolunu bulmuştur. Bu mananın içini boşaltmaya çalışanlar, bu yola set çekmeye gayret edenler; kükremiş sel gibi bentleri çiğneyip aşacak ülkücü iradeyi karşılarında bulacaklardır. Kurtkaya olup elini çözemeyenler bu vatan telakkisini idrak edemedikleri gibi Liderinin emrinde Kurtkaya olup tereddütsüz elini çözecek olan ülkücüleri de hiçbir zaman anlayamayacaklardır. Devşirilmemiş Türk çocukları olan Ülkücüler “kahrolsun Türk düşmanları” dedikçe, bu vatana bu millete hizmet aşkıyla yanıp tutuştukça, liderinin söylemlerini emir telakki ettikçe bu cephe sarsılmayacak, bu topraklarda bölücülük ve fitne tohumu yeşermeyecektir.

    Büyük bir aşkla haykırıyoruz bu vatan bizim, bu millet bizim bu devlet bizim bu bayrak bizimdir. Türkiye Türk’tür, Türk kalacaktır.

    Etiketler:
    MHP, Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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