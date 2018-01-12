Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşme talebi Rusya’dan geldi. Bakanlık kaynakları, görüşmenin içeriğine dair bir bilgi vermedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, İdlib’de operasyon gerçekleştiren Suriye ordusunun 'gerginliği azaltma bölgesi' sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Astana’da Suriye’nin garantörü olan Rusya ve İran’ın Ankara büyükelçilerini 9 Ocak’ta bakanlığa çağırarak rahatsızlığını iletmişti.