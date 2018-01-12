Külünk: AK Parti'yi teslim almak isteyen FETÖ'cüler var

Habertürk TV'den Kübra Par'a konuşan AK Partili Külünk, "Biz 'FETÖ'nün silahlı kanadının farkında mıyız? Suikast timlerinin farkında mıyız" diye sordu. Külünk, Par'ın "FETÖ'nün elebaşlarına, çelik çekirdek kadrosuna yaklaşılmadığını söylemiştiniz, hâlâ aynı kanaatte misiniz?" sorusuna, "Aynı kanaatteyim, örtülmek isteniyor" yanıtını verdi.
Metin Külünk: AK Parti’nin içinde yer etmeye çalışan kripto FETÖ’cüler var.@mkulunk, @kubrapc'ın sorularını #AçıkveNet'te yanıtladı. pic.twitter.com/A47V33k3Zg— Habertürk TV (@HaberturkTV) 11 Ocak 2018
'HER BİLGİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDIĞI ZAMAN DOĞRU OLUR MU?'
Külünk, "Var tabii… Vakti geldiğinde, her şey zamanında güzeldir. Açık bir şekilde konuşmak yerine verilmesi gereken adreslere söylediklerimiz vakti geldiğinde veriliyor ve gereği de yapılıyor. Her bilgi kamuoyuyla paylaşıldığı zaman doğru olur mu? Bir kısmı söylediklerimizden sonra adalet önünde hesap veriyor" dedi.
'HÂLÂ KURTARILMAK İSTENEN FETÖ'CÜLER VAR'
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