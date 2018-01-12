Külünk: AK Parti'yi teslim almak isteyen FETÖ'cüler var

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Hâlâ tutuklanmayan, kurtarılmak istenen FETÖ'cüler var. Siyasetin bütün kanatlarında var. AK Parti'yi teslim almak isteyen FETÖ'cüler var. Kripto 'FETÖ'cülerin AK Parti'de yer etmek için çaba sarf ettiğini biliyorum" dedi.

Habertürk TV'den Kübra Par'a konuşan AK Partili Külünk, "Biz 'FETÖ'nün silahlı kanadının farkında mıyız? Suikast timlerinin farkında mıyız" diye sordu. Külünk, Par'ın "FETÖ'nün elebaşlarına, çelik çekirdek kadrosuna yaklaşılmadığını söylemiştiniz, hâlâ aynı kanaatte misiniz?" sorusuna, "Aynı kanaatteyim, örtülmek isteniyor" yanıtını verdi.

'HER BİLGİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDIĞI ZAMAN DOĞRU OLUR MU?'

Külünk'ün daha önce verdiği bir röportaja değinen Par, "Bazı isimler var bildiğim, Türkiye'de uygun ortam olursa açıklarım' demiştiniz. Hâlâ bildiğiniz ve açıklamadığınız isimler var mı?" diye sordu.

Külünk, "Var tabii… Vakti geldiğinde, her şey zamanında güzeldir. Açık bir şekilde konuşmak yerine verilmesi gereken adreslere söylediklerimiz vakti geldiğinde veriliyor ve gereği de yapılıyor. Her bilgi kamuoyuyla paylaşıldığı zaman doğru olur mu? Bir kısmı söylediklerimizden sonra adalet önünde hesap veriyor" dedi.

'HÂLÂ KURTARILMAK İSTENEN FETÖ'CÜLER VAR'

"Hâlâ tutuklanmayan, kurtarılmak istenen FETÖ'cüler var" diyen Külünk, "Siyasette de var. Siyasetin bütün kanatlarında var. AK Parti'yi teslim almak isteyen FETÖ'cüler var. AK Parti'nin verdiği bu mücadeleyi eritmek isteyen, durağanlaştırmak isteyen, elbette ki AK Parti'ye bu anlamda baskı yapmak isteyen unsurlar var. Kripto FETÖ'cülerin AK Parti'de yer almak için çaba sarf ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.