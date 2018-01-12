'AYM, AİHM'e gitsin' önerisi

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurması önerisinde bulundu. İrgil, “Öyle bir haldeyiz ki, hukuk perişan, AYM hiç böyle hakarete uğramamıştı. Bence AYM, AİHM’e gitsin” dedi.

AYM, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında 'hak ihlali' yapıldığına karar verdi ve tahliye hükmetti. Ancak alt mahkeme olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uymadı ve gazetecileri serbest bırakmadı. Bunun üzerine AYM, sosyal medya hesabı Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak gerekçeli karara internet sitesinden ulaşılabileceğini açıkladı.

En son olarak Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AYM'nin 'sınırı aştığını' savundu.

BirGün'ün aktardığına göre, AYM ile alt mahkemenin geç saatlerde yaptığı bu 'atışmayı' değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, esprili bir yaklaşımda bulundu:

“Öyle ciddiyetsiz bir ülke haline geldik ki, mizahtan öte. Alt mahkeme üst mahkemeye resmen ‘Sen kimsin!’ dedi. İktidar da hoşlanmadığı kararlar çıktığında aynısını söylüyor! Artık öyle bir hale geldik ki, hukuk perişan. AYM hiç böyle hakarete uğramamıştı. O yüzden naçizane tavsiyem bence AYM ya kapısına kilit vursun, ya da hak mağduriyeti nedeniyle AİHM’e başvursun.”



