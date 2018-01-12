AK Parti, seçim ittifakı komisyonu üyelerini belirledi

AK Parti ile MHP arasında uyum yasaları ve ittifak çalışmaları için kurulacak komisyonun AK Partili üyeleri de belli oldu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, komisyonun üyelerinin şöyle olacağını açıkladı:

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop (Başkan),

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal.

MHP DE DUYURDU



MHP de kendi komisyon üyelerini şu şekilde duyurmuştu:

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak,

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı,

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve 'cumhur ittifakı' önermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın 'milli ve yerli bir ittifak' olacağını kaydetmişti. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiş ve ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.