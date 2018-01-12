Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkaracağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkaracaklarını belirterek, "Çıkaracağımız adayın Türkiye'de her kesimi tatmin edecek bir aday olmasına da itina göstereceğiz" dedi.

Bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, uzun süre iktidarda kalan partilerde bir bakış körlüğü yaşandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu durumu parti teşkilatlarına ilişkin 'metal yorgunluğu' olarak değerlendirdiğini söyledi.

Esas metal yorgunluğunun parti teşkilatlarında değil tepede olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Politikalar yorgun. Bu politikalarla Türkiye idare edilemiyor. Bu hükümetin politikaları sil baştan değişmediği müddetçe Türkiye'nin düzlüğe çıkması mümkün değil. İnşallah bu değişiklikler olacak, bunları ben Saadet Partisi'nin getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

'NEYİN MİLLİ OLDUĞUNDA TEREDDÜTÜM VAR'

Karamollaoğlu, bir gazetecinin MHP ve AK Parti'nin yaptığı ittifaka yönelik sorusu üzerine şunları söyledi:

© AA/ Raşit Aydoğan Karamollaoğlu'ndan AK Parti için oy oranı tahmini

"İttifak kelimesi kamplaşmayı da çağrıştırdığı için o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Milli mutabakat, milli ittifak denilince içeriğine bakmak gerekir. Neyin milli olduğunda tereddütüm var. Ekonomi, dış politika, eğitim milli mi? Avrupa Birliği kapısında beklemek millilik mi? ABD ile kavgalıyken onları teröre destek vermekle itham edip ama hala stratejik ortaklığın devam etmesi milli mi? İsrail'le olan münasebetlerimiz milli mi? Onun için milli kelimesinin içini doldurmadan bunları söylemek bize göre sadece kamuoyunda sadece hava oluşturmaya yönelik adım olduğu kanaatindeyim. Biz milliyiz, elhamdülillah. Bizim genel görüşümüzün adı da milli görüş. Biz o gömleği çıkarmadık. Türkiye'nin problemlerini çözmekte biz bu milli görüş fikrinin, politikalarının gerekli olduğuna inanıyoruz."

Karamollaoğlu, seçime giderken partilerin ittifakından çok bir platform üzerinde meseleleri ele almanın daha doğru olduğuna dikkati çekerek, "Eğer seçime iki kişi girerse onu göreceğiz. Biz bir aday çıkaracağız ve çıkaracağımız adayın Türkiye'de her kesimi tatmin edecek bir aday olmasına da itina göstereceğiz. Ne kadar başarılı olur, zaman geldiğinde göreceğiz" diye konuştu.

'KARARI ABDULLAH GÜL VERECEK'

"Abdullah Gül, 2019 başkanlık seçiminde milli görüş gömleğini giyer mi?" şeklindeki sorusu üzerine Karamollaoğlu, "O soruyu ona sormak lazım. Onun hangi gömleği giyeceğini bilmem. Sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı yaptı, önemli mevkilerde bulundu. Çok ciddi bir tecrübesi oldu. Ben en çok ona şaşırdım. Bir partinin içinde zirveye kadar çıkan bir insanın, kullandığı bir ifadeden dolayı hain ilan edilmesini anlayamadım. Abdullah Gül Bey'in önümüzdeki seçimlerde aday olup, olmaması sık sık gündeme getiriliyor. Bunu şimdiden söylemek doğru değil. Varım da diyebilir yokum da diyebilir. Ama gözüken o ki onun adaylığı konusu toplumda ciddi manada görüşülüyor. Kendisi bundan bahsediyor mu? Onu bilemem. Kararı kendisi verecek" ifadelerini kullandı.

OHAL ELEŞTİRİSİ

Karamollaoğlu, olağanüstü hal uygulamasını da eleştirerek, seçimin olağan hallerde yapılması gerektiğini, Türkiye'nin seçime olağanüstü halde giderse bunun huzursuzluk sebebi olacağını öne sürdü.