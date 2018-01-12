Gül: Polemiğe girmek bana yakışmaz

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- (AK Parti'den yapılan açıklamalar) Polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla. Polemiğe girmek bana yakışmaz.
- (Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı) Gazetecilerin tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim.
Gül: Gazetecilerin tutuksuz yargılanması doğru olur #SonDakika pic.twitter.com/fLLIUnxf0R— NTV (@ntv) 12 Ocak 2018
'OHAL, İNŞALLAH SON KEZ UZATILIR'
- OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur.© AA/ Izzet Taskiran
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