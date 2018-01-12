Yıldırım: Türkiye'de hak arama yolları açıktır

"Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını bizim hükümetimiz getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Anasaya Mahkemesi değerlendirmesinde birkaç husustaki iddiayı dayanaktan yoksun bulup reddetmiştir. Tutuklanma sebebini yeterli görmeyen bir karar almıştır. İlk derece mahkemesi dosyanın içeriğine hakimdir. O bakımdan doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir. Verilen karar iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını da dikkate alarak en uygun kararı verecektir" dedi.
'HER KARAR ÜZERİNDEN MAHKEMELERİMİZİ KESELEMEK DOĞRU DEĞİL'
"Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Yargılamada da mahkum olan var, beraat olan var ancak her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır."
'MUHALEFET GİZLİ SAKLI İTTİFAK YAPMAYA KALKMASIN'
'ANKARA NE KADAR GÜVENLİYSE WASHİNGTON O KADAR GÜVENLİ'
"Bunlar güzel şeyler değil. 'Türkiye güvenli ülke değil' algısı oluşturmak hem haksızlıktır, hem de ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu katkısı olmaz. Ankara, Washington ve New York'tan daha güvenlidir. Ankara ne kadar güvenliyse Washington o kadar güvenli. İstanbul ne kadar güvenliyse New York o kadar güvenli. Seyahat yasağı koymak çözüm değil. Küresel teröre karşı daha fazla birlik gerek."
'YENİ GÖÇ HAREKETİNE SEBEP OLACAK'
Başbakan Yıldırım, "İdlib'de saldırıların artması, orada yeni bir göç hareketine, yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır" dedi.
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