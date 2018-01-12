Yıldırım: Türkiye'de hak arama yolları açıktır

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili 'hak ihlali' kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "İlk derece mahkemesi dosyanın içeriğine hakimdir. O bakımdan doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir" diye konuştu. Yıldırım, Türkiye'de hak arama yollarının açık olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararıyla ilgili, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını bizim hükümetimiz getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Anasaya Mahkemesi değerlendirmesinde birkaç husustaki iddiayı dayanaktan yoksun bulup reddetmiştir. Tutuklanma sebebini yeterli görmeyen bir karar almıştır. İlk derece mahkemesi dosyanın içeriğine hakimdir. O bakımdan doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir. Verilen karar iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını da dikkate alarak en uygun kararı verecektir" dedi.

'HER KARAR ÜZERİNDEN MAHKEMELERİMİZİ KESELEMEK DOĞRU DEĞİL'

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"Bizim idare olarak beklentimiz FETÖ ile mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalarıdır" diyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Yargılamada da mahkum olan var, beraat olan var ancak her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır."

'MUHALEFET GİZLİ SAKLI İTTİFAK YAPMAYA KALKMASIN'

İttifak tartışmalarına da değinen Yıldırım, "Bir partinin listesinden değil amblem ve tüzel kişiliklerini muhafaza ile seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Muhalefet gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasın. İttifak dediğin aleni yapılır. Biz bunun için düzenleme de yapıyoruz. Gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar, vatandaş bunu yemez. Biz ülkemiz üzerinde emelleri olanların emellerine hizmet edecek hiçbir parti ile ittifak yapmayız. Doğal kenetlenme falan bunlar zırvadır. İtttifak aleni olur."

'ANKARA NE KADAR GÜVENLİYSE WASHİNGTON O KADAR GÜVENLİ'

ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunlar güzel şeyler değil. 'Türkiye güvenli ülke değil' algısı oluşturmak hem haksızlıktır, hem de ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu katkısı olmaz. Ankara, Washington ve New York'tan daha güvenlidir. Ankara ne kadar güvenliyse Washington o kadar güvenli. İstanbul ne kadar güvenliyse New York o kadar güvenli. Seyahat yasağı koymak çözüm değil. Küresel teröre karşı daha fazla birlik gerek."

'YENİ GÖÇ HAREKETİNE SEBEP OLACAK'

Başbakan Yıldırım, "İdlib'de saldırıların artması, orada yeni bir göç hareketine, yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır" dedi.