Demirtaş: En az Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanmasının ardından ilk kez bir duruşmaya getirildi. Daha önce kelepçe takılmak istenmesinden dolayı duruşmaya gelmeyen Demirtaş'ın yargılaması İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki küçük salonda yapıldı. Salonun yetersiz olmasından dolayı birçok avukat ve basın mensubu duruşmayı dışarıdan izledi.
Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında…. https://t.co/U4KhNUIBZ1 pic.twitter.com/KknCuEV5NQ— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) January 12, 2018
'ETTEN DUVAR MI ÖRECEKSİNİZ?'
Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖDP Başkanlar Üyesi Alper Taş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Filiz Kerestecioğlu, Nadir Yıldırım Mahmut Toğrul, Hüda Kaya, Ayşe Acar Başaran, Celal Doğan, HDK Eş Sözcüsü ve EHP Genel Başkanı Sibel Uzun, çok sayıda yabancı basın kuruluşu ve yabancı heyet izliyor.
'EV ADRESİMİ EŞİM BİLİR, CEP TELEFONUM DIŞARIDA KALDI'
Demirtaş kimlik tespiti sırasında ev adresini ezbere bilmediğini söyledi ve "Eşim burada o bilir" dedi. Salonda gülüşmeler oldu. Demirtaş, cep telefonunu sorulduğunda, "Dışarıda kaldı" diye cevap verdi.
#Demirtaş'ın duruşması için Bakırköy Adliyesi önünde toplanan halk; HDP halktır halk burada, Demirtaş onurumuzdur, Faşizme karşı omuz omuza sloganları ile bekleyişini sürdürüyor. pic.twitter.com/UdsgkQS1Fz— HDP İstanbul (@HDPistanbul) 12 Ocak 2018
Demirtaş, "Usule ilişkin taleplerim olacak öncelikle onu değerlendirdikten sonra iddianamenin okunmasını talep ediyorum. Dokunulmazlıkla ilgili usulsüzlükler var buna dair ara karar verilmeli. SEGBİS kaydı yapılacak ama bunların özet olarak tutanağa geçmesini istiyorum avukatlarımın süreci hızlandırması için" dedi.
'BAŞVURU TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ'
'BİR VEKİLİN SAVUNMA HAKKI MAHKEMEDE DEĞİL MECLİS'TE BAŞLAR'
Demirtaş: Bir vekilin savunma hakkı mahkeme salonunda değil Meclis'te başlar, bu haklarımız elimizden alındı https://t.co/sH4o1WEiOq pic.twitter.com/GCm1jOEGLn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 12, 2018
'KONUYU AYM'YE TAŞIMANIZI TALEP EDİYORUM'
Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. Demirtaş'ın yeniden mahkemeye getirilmesine karar verildi. Demirtaş salondan, "Kendinize iyi bakın hoşçakalın" diyerek ayrıldı.
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