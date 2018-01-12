TSK: Bir yılda 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyine icra edilenler de dahil toplam 399 hava harekatı ile desteklenen operasyonlarda; 46'sı sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

TSK yaptığı açıklamada, "FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne kadar 9.236 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 5.399 personel tutukludur.Bu kapsamda yürütülen mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Irak kuzeyine icra edilenler de dahil toplam 399 hava harekatı ile desteklenen operasyonlarda; 46'sı sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.