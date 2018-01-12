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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan tarih verdi: Yardımcı doçentlik kaldırılıyor

    © AA/ Berk Özkan
    Türkiye
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    Yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz" dedi.

    Marmara Üniversitesi Rektörlüğü binasında 'Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Mezunları'nın 14. Genel Kurulu'nda konuştu
      © AA/ Yasin Bülbül
      Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi yerli ve milli değerlere yaslanamadığı için beklediği yere gelemedi
      Mensubu ve mezunu olduğum Marmara Üniversitesi'nin 135. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üniversitemizin önünde çok büyük hedefler bulunduğunu biliyorum. Üniversiteye destek verdim, veriyorum. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi olma hedefine ulaşabilmesi, nitelikli insan kaynağı ile mümkündür.
    • ​Türkiye'nin 15 yılda yaşadığı büyük dönüşümü görebileceğimiz alanlardan biri de yüksek öğretimimizdir.
    • Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. Dersaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde en zeki, parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin olmuştur.

    'DOKTORADAN SONRA KAZANAN DOÇENTLİĞE GİDECEK'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © REUTERS/ Osman Orsal
      Erdoğan: Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışma var
      FETÖ geleceğimizi gasp etmiştir. Bu ümmeti parçalamıştır. Üniversite kapasitemizi talep eden herkesin gidebileceği bir düzeye ulaştırdık.
    • Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu dile getirdik. Dedik bir öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek.
    • YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz.

    'BİLİM DEMEK ÖZGÜR BİR ZİHİN DEMEKTİR'

    • YÖK- Üniversite
      © AA/
      Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın
      Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Kendisini bilime, öğrencilerine adayan bilim adamının elde edemeyeceği başarı yoktur.
    • Bilim demek özgür bir zihin demektir. Siz zihninizi belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. İşte Pensilvanya'nın emrine, her yanıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur.

    'MECZUPLUKLA MÜNBİTLİK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİYE DİKKAT ETMEK LAZIM'

    • Yanlış anlaşılmasın. Ben demiyorum ki, 'Tüm bilim insanları bizim istediğimiz gibi düşünecek veya hepsi böyle, haşa. Ben aklını ilmini bu tür adamların emrine kiraya verenler için bunu söylüyorum. Bundan çok çektik. Bizim isteğimiz, bilimin özünü oluşturan objektiflikten hakkaniyetten farklılıklara saygıdan uzaklaşılmasından hareket edilmesidir. Meczuplukla münbitlik arasındaki o ince çizgiye dikkat etmek lazımdır.

    'CUMHURİYET TARİHİNDE BİLİMLE EN YAKINDAN İLGİLENEN CUMHURBAŞKANI'NIN ŞAHSIM OLDUĞUNU İDDİA EDİYORUM'

    • Cumhuriyet tarihinde bilimle, bilimsel çalışmalarla, araştırmayla, gelişmeyle en yakından ilgilenen Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın ben şahsım olduğunu iddia ediyorum. Olmaya da devam edeceğim.

    'AKADEMİDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da
      © AA/ Tolga Karakurum
      Erdoğan: 2019 kırılma noktasıdır, artık her şey eskisi gibi olmayacak
      Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada çok büyük mücadeleler veriyoruz. Ülkesini geriden takip eden akademi bize lokomotiflik yapamaz. Bilimsel verilerle hareket etmek demek nokta atışı iş yapmak demektir.
    • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giden süreçte ve yeni dönemde akademiden çok daha güçlü destek bekliyorum. Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetine sunulacak özellikle de bu hedefi yakalayamamış doğru mecralara aktarılmamış bilgi, odaların dört duvarı veya kitapların iki kapağı arasında kalmaya mahkumdur.
    Etiketler:
    Marmara Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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