Erdoğan tarih verdi: Yardımcı doçentlik kaldırılıyor

Yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz" dedi.