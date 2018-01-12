İmzalar atıldı: Türk balıkçıları Somali'de avlanabilecek

FAKIBABA: SOMALİ HALKININ REFAHINI YÜKSELTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ
Fakıbaba, buradaki konuşmasında, iki ülkenin dostluğunun uzun yıllara dayandığını belirterek, Somali'de yaşanan kuraklık dönemlerinde Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Fakıbaba, "Bundan sonra inşallah Somali halkının refah seviyesini yükseltmek için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz" ifadesini kullandı.
Fakıbaba, balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke için faydalı olacağını belirterek, farklı alanlarda anlaşmaların yapılacağına da inandığını kaydetti.
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Hashi, Türk şirketlerinin Somali'de yatırımlarının vatandaşların hayat standartlarını değiştirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Türk kardeşlerimiz desteğe ihtiyacımız olduğu zaman bizleri yalnız bırakmadılar ve geldiler. Şimdi Türkiye ile birlikte Somali'nin kalkınması ve önemli bir ekonomik bir güç haline gelmesi için çalışmalar başlattık. Balıkçılık alanında bugün bir ilk olan anlaşmanın onurunu yaşıyorum. Birçok alanda takip edecek iş birliklerinin başlangıcı olur umarım."
Mutabakat zaptı kapsamında Türk balıkçıları Somali karasularında avlanabilecek.
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