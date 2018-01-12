İmzalar atıldı: Türk balıkçıları Somali'de avlanabilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Somali ile balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke için faydalı olacağını söyledi.

© AA/ Volkan Furuncu Fakıbaba: Et ihraç eden ülke olacağız

Türkiye ile Somali arasında balıkçılık ve kültür balıkçılığına ilişkin mutabakat zaptının imzalanması dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi. Mutabakat zaptını, Fakıbaba ile Somali Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Abdirahman Abdi Hashi imzaladı.

FAKIBABA: SOMALİ HALKININ REFAHINI YÜKSELTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ

Fakıbaba, buradaki konuşmasında, iki ülkenin dostluğunun uzun yıllara dayandığını belirterek, Somali'de yaşanan kuraklık dönemlerinde Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Fakıbaba, "Bundan sonra inşallah Somali halkının refah seviyesini yükseltmek için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz" ifadesini kullandı.

Fakıbaba, balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke için faydalı olacağını belirterek, farklı alanlarda anlaşmaların yapılacağına da inandığını kaydetti.

© AA/ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye ile Somali arasında balıkçılık ve kültür balıkçılığına ilişkin mutabakat zaptını, Fakıbaba ile Somali Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Abdirahman Abdi Hashi imzaladı.

SOMALİLİ BAKAN: ÜRÜNLERİMİZİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA PAZARLARINA SATABİLİRİZ

Somali Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Hashi de Somali halkının Türkiye'nin yardımlarının farkında olduğunu söyledi. Türkiye bağlantılı uçuşlar sayesinde birçok ülkeye açılabildiklerini anlatan Hashi, ürünlerini de Türkiye üzerinden Orta Asya ve Avrupa pazarlarına satabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

Hashi, Türk şirketlerinin Somali'de yatırımlarının vatandaşların hayat standartlarını değiştirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Türk kardeşlerimiz desteğe ihtiyacımız olduğu zaman bizleri yalnız bırakmadılar ve geldiler. Şimdi Türkiye ile birlikte Somali'nin kalkınması ve önemli bir ekonomik bir güç haline gelmesi için çalışmalar başlattık. Balıkçılık alanında bugün bir ilk olan anlaşmanın onurunu yaşıyorum. Birçok alanda takip edecek iş birliklerinin başlangıcı olur umarım."

Mutabakat zaptı kapsamında Türk balıkçıları Somali karasularında avlanabilecek.