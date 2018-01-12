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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Türkiye ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir

    © AA/ Emin Sansar
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin) Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir" dedi.

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    ABD'nin Los Angeles şehrinde Başkonsolos Kemal Arıkan'ın öldürüldüğü yere çelenk bıraktıktan sonra gazetecilerin ABD'nin seyahat uyarısıyla ilgili soruları cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, "Önceden vize sorunu vardı. Onu aştık. Tillerson ile bölgesel konuları konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Esasen iki ilişkilere, pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki iş birliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz ve bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi bunlara harcamamız gerekiyor." dedi.

    'ABD'DEKİ SALDIRILARA BAKTIĞIMIZDA TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ'

    Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "ABD'deki saldırılara baktığımızda Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli olduğunu görüyoruz. Ağırladığımız turistler tatilini yaptı ve güvenli bir şekilde ülkelerine döndü. ABD'den gelmek isteyen çok turist var. Vize işlemleri tekrar uygulamaya geçtikten sonra o kadar çok Amerikalı teşekkür etmiş ki. ABD vatandaşlarını neden kısıtlamaya çalışıyorsun?" dedi.

    Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı da elde ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'de de yaşanan saldırılardan mutluluk duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti.

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    Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerine hakaret etmesini de eleştirerek, "Türkiyede yabancı düşmanlığı yok. Tarih boyunca hep kucak açtık. ABD'de yabancı düşmanlığı hat safhada. Trump'ın başka ülkelere nasıl hakaret ettiği aşağıladğı ortada. Böyle bir durumda ABD mi daha güvenli Türkiye mi? Tillerson ile seyahat uyarısını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Türkiye-ABD ilişkileri, Rex Tillerson, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, ABD
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