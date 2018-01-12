Çavuşoğlu: Türkiye ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir

Esasen iki ilişkilere, pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki iş birliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz ve bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi bunlara harcamamız gerekiyor." dedi.
'ABD'DEKİ SALDIRILARA BAKTIĞIMIZDA TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ'
Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "ABD'deki saldırılara baktığımızda Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli olduğunu görüyoruz. Ağırladığımız turistler tatilini yaptı ve güvenli bir şekilde ülkelerine döndü. ABD'den gelmek isteyen çok turist var. Vize işlemleri tekrar uygulamaya geçtikten sonra o kadar çok Amerikalı teşekkür etmiş ki. ABD vatandaşlarını neden kısıtlamaya çalışıyorsun?" dedi.
Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı da elde ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'de de yaşanan saldırılardan mutluluk duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti.
'TÜRKİYE'DE YABANCI DÜŞMANLIĞI YOK'
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