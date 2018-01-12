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    Yunan sahil güvenliğinin ateş açtığı Türk bayraklı yük gemisi ACT

    Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

    © REUTERS/ Kenan Gurbuz
    Türkiye
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    Türkiye, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlattı.

    Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurguladı.

    Girit-Suda Donanma Üssü
    © AFP 2018/ STEFANOS RAPANIS
    'İskenderun ve Mersin'den patlayıcı malzeme yüklenen gemi Yunanistan tarafından durduruldu'
    Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Mersin ve İskenderun limanlarından aldığı ve Libya'ya patlayıcı yapımında kullanılabilecek madde yüklü kargo taşıdığı belirtilen Tanzanya bandıralı "Andromeda" adlı gemiyi 7 Ocak 2018 tarihinde Girit açıklarında alıkoyduğu yönündeki haberlerin, Libya ve Yunanistan basınında yer alması üzerine ilgili makamlarca gerekli inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

    'TEHLİKELİ' YÜKÜNÜN OLDUĞU BEYAN EDİLDİ

    Açıklamada edinilen ilk bulgulara göre, bahsi geçen gemi için 23 Kasım 2017 tarihinde Mersin Limanından hareketle Cibuti Limanına gideceği yönünde bildirimde bulunulduğu ve Mersin Limanında 29 dolu konteynerde 419 bin 360 kilo "tehlikeli" yükünün olduğunun beyan edildiği kaydedildi.

    Türkiye'den Libya'ya giden gemide silah yakalandı
    © REUTERS/ Stefanos Rapanis
    'Türkiye'den Libya'ya giden gemide silah yakalandı'
    Yapılan evrak incelemesinde, gemide, "Etiyopya'da farklı firmalara teslim edilmek üzere, infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli ve elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisi cinsi eşyaların olduğu, bu maddelerin Etiyopya'ya ihracatı için Türk mevzuatının gerekli gördüğü izinlerin alındığı, geminin Mersin Limanından önce uğradığı İskenderun Limanından ise Yemen ve Umman'a gönderilmek üzere statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tank yükü aldığının" tespit edildiği ifade edildi.

    'BELGELER, LİBYA'YA GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKMADIĞINI GÖSTERİYOR'

    Büyükelçilik açıklamasında, ön bilginin, ihracatın usulüne uygun yapıldığını ve malzemenin, Türkiye'den ayrılışında Libya'ya gönderilmek üzere yola çıkmadığını gösterir nitelikte olduğu vurgulanarak, konunun ayrıntılı şekilde incelendiği, Yunanistan makamlarından gemide ele geçen belgeler, mürettebat ifadeleri ve diğer tüm tamamlayıcı belge ve bilgilerin ivedilikle Türk makamlarına iletilmesinin talep edildiği kaydedildi.

    'TÜRKİYE AMBARGOYA TİTİZLİKLE RİAYET ETMEKTEDİR'

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Libya
    Andrei Stenin
    Libya'da Türk şirketinin çalışanları kaçırıldı
    "Büyükelçiliğimiz, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas halindedir. Olay hakkında derlenen ve derlenecek bilgiler, Libya devleti ve BM'ye iletilmektedir. Türkiye, Libya'ya uygulanmakta olan silah ambargosuna titizlikle riayet etmekte, bu konuda BM ile yakın işbirliği yapmaktadır. Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin sosyal medyada gerçek dışı ve sorumsuz açıklamalar yapması yadırganmakta ve kınanmaktadır."

    YUNAN BASININDA 'SÜVEYŞ KANALI' İDDİASI

    Diğer taraftan Yunan basınında çıkan haberlere göre, gemi Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk etapta Etiyopya rotasındayken Süveyş Kanalı'ndan geçmek istedi. Ancak geçiş ücreti ödenemediği için kanala giremedi. Gemilerin sahibi durumundaki Yunan armatör, kargoyu boşaltacak liman bulamayınca Libya'nın Misrata kentinden gelen teklifi değerlendirmek istedi. Fakat mal sahibi şirket öneriyi reddetti. Armatör ile mal sahibi şirket arasında yaşanan karmaşa sırasında da gemi Libya'ya gittiği şüphesiyle Yunan sahil güvenliği tarafından durduruldu. Ardından Yunan makamları gemiyi alıkoydu.

    Etiketler:
    Cibuti, Etiyopya, Libya, Yunanistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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