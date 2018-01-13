Geçim sıkıntısı çeken işçi, TBMM önünde kendini yaktı

İnşaat işçisi olarak çalışan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Geçim sıkıntısı çeken işçi, TBMM önünde kendini yaktıhttps://t.co/yavA6jjxYJ pic.twitter.com/WWjh4oEnlv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 13, 2018
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