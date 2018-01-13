Ahmet Hakan: Gül artık 'kıl etme' stratejisine geçti

Gül, dün cuma namazı çıkışında olağanüstü hal (OHAL) ve gazetecilerin tutuksuz yargılanması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Hakan, Gül'ün bu sözlerinin 'AK Parti'yi kızdırdığını' söyledi.
© AA/ Elif Öztürk
Hakan'ın "Şunlardan vazgeçilse" başlığıyla yayımlanan köşesinin bir kısmı şöyle:
ABDULLAH Gül dün…
— OHAL’e laf etti.
— Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına destek verdi.
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Kısacası…
Yine AK Parti yönetimini kızdıracak sözler söyledi.
Şu ana kadar…
© Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı
— Pasif bekleyiş stratejisi…
— Aktif bekleyiş stratejisi…
— Maslahatçı çıkış yapma stratejisi…
Gibi stratejiler uygulayan Abdullah Gül…
Sanırım artık…
Kıl etme stratejisine geçti.
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