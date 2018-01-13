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    Ömer Çelik

    Çelik'ten AB'ye: İmtiyazlı ortaklık teklifi görürsek kapıyı dahi açmayız

    © REUTERS/ Francois Lenoir
    Türkiye
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    Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB tarafından son günlerde sözü edilen 'imtiyazlı ortaklık' ifadelerine tepki gösterdi ve "Reddedeceğiz. Hiç kimse Türkiye'ye, AB ilişkilerinde ikinci sınıf bir statü teklif edemez" dedi.

    Genişlemeden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn
    © AP Photo/ Burhan Özbilici
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    Bakan Çelik, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 Ocak'ta Paris'te yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelen Türkiye ile AB arasında imtiyazlı ortaklık tartışmalarına ilişkin Çelik, Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık konusunda net olduğunun altını çizdi.  

    Çelik, "Türkiye herhangi bir imtiyazlı ortaklık konusunu kabul etmeyecek" ifadesini kullandı. 

    'TÜRKİYE'YE BİR ÜLKE OLARAK BAKACAKSINIZ'

    Türkiye'nin sadece göçmen meselesinde iş birliği yapılacak bir mülteci kampı ya da terörle mücadelede konusunda iş birliği yapılacak bir askeri karargah olmadığını dile getiren Çelik, "Türkiye'ye bir ülke olarak bakacaksınız. Yakın zamanda bu (imtiyazlı ortaklık) Alman siyasetçiler tarafından dillendirildiğinde, oradaki siyasetçilere imtiyazlı ortaklık gibi bir modelin Türkiye'ye bakış açısı açısından ahlaksız bir teklif olduğunu ifade ettim" diye konuştu.

    Erdoğan Macron Paris
    © AFP 2018/ LUDOVIC MARIN
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    Bakan Çelik, Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık teklifine karşı tutumu hakkında, "'Kapağında imtiyazlı ortaklık' diye bir teklif görürsek bu kapağı dahi açmayacağız ve reddedeceğiz. Hiç kimse Türkiye'ye AB ilişkilerinde ikinci sınıf bir statü teklif edemez" dedi. 

    'TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ KOPARMAK İSTİYOR'

    AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn'ın, "Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin gerçekçi şekle sokulması gerekir" yönündeki ifadeleri hakkında Çelik, Hahn'ın söz konusu ifadelerinin çok fazla ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti. 

    Çelik, "(Hahn) AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri olmasına rağmen Türkiye-AB ilişkilerini kopartmak istiyor. Belki böyle bir özel misyonla hareket etmiş. Daha önce de söyledim. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri midir yoksa Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı mıdır? Bunu netleştirsin diye" şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Ömer Çelik, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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