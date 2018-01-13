İhraç edilen komutan aklandı, yerine atanan FETÖ'cü çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile ordudan ihraç edilen Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir, dün yayımlanan 697 sayılı yeni bir KHK ile görevine iade edildi. Güvenir'in görevden alınmasının ardından yerine atanan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir de FETÖ'cü olduğunu söylemişti.